Kevin Mayer s'est contenté mercredi d'une barre à 1,99m à la hauteur, quatrième épreuve du décathlon aux Mondiaux. Le Français a échoué trois fois à 2,02m et s'est touché vivement le genou après son ultime essai, mais plus de peur que de mal visiblement... Seulement 13e du concours (Marcel Uibo premier à 2,17m), il ne compte plus que 11 points d'avance sur Damian Warner, 11e à la hauteur (2,02m). Le 400m, cinquième et dernière épreuve de la soirée, débute à 22h15.