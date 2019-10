Kevin Mayer a parfaitement lancé son décathlon mercredi aux Mondiaux, en battant son record personnel sur 100m avec un temps de 10"50. Il finit troisième de sa course derrière les Canadiens Damian Warner (10"35) et Pierce Lepage (10"36). En points, ces trois hommes en sont à 1 011, 1 008 et 975 unités. La deuxième épreuve sera la longueur, à partir de 16h30.