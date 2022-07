Mondiaux : Amusan bat le record du monde du 100m haies, les relayeurs américains au sommet

Ingebrigtsen et les relayeurs américains au sommet

Classement final des médailles

1- Etats-Unis : 33 médailles (13 en or, 9 en argent, 11 en bronze)

22- France : 1 (1, 0, 0)

Un troisième record du monde aux championnats du monde d'Eugene ! Après Sydney McLaughlin sur 400m haies et Armand Duplantis à la perche, c'est Tobi Amusan qui est entrée dans l'histoire ! La Nigériane de 27 ans, quatrième des derniers Mondiaux et des derniers JO, a frappé à un grand coup lors des demi-finales du 100m haies, en s'imposant en 12"12, effaçant ainsi les 12"20 de l'Américaine Kendra Harrison (deuxième de cette course) établis en 2016.C'est tout de même un premier titre mondial pour la Nigériane, alors que la Jamaïcaine Britany Anderson a décroché l'argent et la Portoricaine Jasmine Camacho-Quinn le bronze. Sur 800m, c'est la championne olympique en titre, l'Américaine Athing Mu, qui a triomphé en 1'56"30, pendant que la Britannique Keely Hodgkinson (1'56"38) et la Kenyane Mary Moraa (1'56"71, record personnel) complètent le podium. A la longueur, Malaika Mihambo a apporté sa seule médaille d'or à la délégation allemande, en sautant à 7,12m. Elle a devancé la Nigériane Ese Brume (7,02m) et la Brésilienne Leticia Oro Melo, auteure de son record personnel en 6,89m.Battu par Jake Wightman en finale du 1500m, Jakob Ingebrigtsen a pris une éclatante revanche en finale du 5000m, en décrochant la médaille d'or (13'09"24) devant le Kenyan Jacob Krop (13'09"98) et l'Ougandais Oscar Chelimo (13'10"20). Enfin, comme le veut la tradition, les championnats du monde se sont conclus par les relais 4x400m, et les Américains ont triomphé à domicile. Chez les hommes, Elija Godwin, le champion du monde du 400m Michael Norman, Bryce Deadmon et Champion Allison ont décroché la médaille d'or en 2'56"17 devant la Jamaïque et la Belgique.Du côté des femmes, Talitha Diggs, Abby Steiner, Britton Wilson et Sydney McLaughlin ont gagné en 3'17"79, devant la Jamaïque et la Grande-Bretagne. Les Françaises Sokhna Lacoste, Shana Grebo, Sounkamba Sylla et Amandine Brossier ont pris une belle cinquième place, en 3'25"81, à plus de trois secondes du podium également.2- Ethiopie : 10 (4, 4, 2)3- Jamaïque : 10 (2, 7, 1)4- Kenya : 10 (2, 5, 3)5- Chine : 6 (2, 1, 3)6- Australie : 3 (2, 0, 1)7- Pérou : 2 (2, 0, 0)8- Pologne : 4 (1, 3, 0)9- Canada : 4 (1, 2, 1)- Japon : 4 (1, 2, 1)......