Seule Tricolore en lice sur le 800 mètres féminin aux championnats du monde, Renelle Lamotte a parfaitement négocié sa série, la sixième et dernière de la journée. La Française a pris les devants à l'entame du deuxième et dernier tour, et a franchi la ligne d'arrivée la première, en 2:03.36, soit le 22e temps des qualifiées.