Mondiaux-50km marche (M): Abandon de Diniz

Nouvelle et dernière désillusion au deuxième jour de compétition aux Mondiaux de Doha où, après les éliminations prématurées de Jimmy Vicaut (100m) et Renaud Lavillenie (Perche), Yohann Diniz dit adieu à une médaille sur 50km marche.

Journée maudite pour les Bleus ! Tenant du titre, Yohann Diniz abandonne sur le 50 km marche. "Je n'avais pas envie de revivre ce que j'ai vécu à Rio" explique-t-il.



Le 50 km marche est à suivre en direct : https://t.co/wdbLvvMNON#IAAFDoha2019 #WorldAthleticsChamps #Doha2019 pic.twitter.com/5hDfDGHIxN — France tv sport (@francetvsport) 28 septembre 2019

"Il y a plein de choses qui, sans me faire douter, m’interpellent", déclarait Diniz, tenant du titre, avant la course, en référence aux conditions intenables de chaleur et d'humidité proposées sur la Corniche. "Dans le stade, les conditions sont réunies pour s’amuser, mais en dehors, c’est une fournaise pas possible." Impossible à l'évidence de performer, puisque le Tricolore, détenteur de la meilleure performance mondiale de l'année, s'est résolu à abandonner entre le 16e et le 17e kilomètres, après 1h20'25" de course.

"Je n'arrivais pas à trouver mon rythme. Je n'avais aucune arme pour lutter. J'ai essayé de faire du mieux possible. Tout mon travail a peut-être servi à rien. Pour moi, c'était trop... Je n'avais pas envie de connaître ce qui s'est passé à Rio (victime d'une gastro-entérite, il avait fini 8e). Je n'imagine pas dans quel état j'aurais été si j'étais allé au bout...", a-t-il déclaré à chaud au micro de France Télévisions.