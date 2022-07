Mondiaux 2022 : Qualification et record de France pour Alice Finot

💥 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 !

🇫🇷 Alice Finot remporte sa série du 3000 m steeple en 9'14''34 et améliore son propre chrono national de référence !



👏 Direction la finale (nuit de mercredi à jeudi à 04h45) !



💻 Les #WorldAthleticsChamps sont à suivre sur @francetvsport.



— FFAthlétisme (@FFAthletisme) July 16, 2022

Finot : « Je ne m’interdis pas de rêver à un Top 8 »

Alice Finot ne cesse de progresser. Seule Française engagée sur le 3000m steeple à l’occasion des championnats du monde organisés à Eugene, la sociétaire du CA Montreuil a brillamment validé son billet pour la finale de la distance. D’entrée dans les cinq premières à l’occasion de sa série, la deuxième disputée dans l’ordre chronologique, la native de Montbéliard a attendu le bon moment pour frapper. Alors que l’Ethiopienne Mekides Abebe a accéléré l’allure dans le dernier tour, Alice Finot a su finir très, très fort. Coupant la ligne d’arrivée en 9’14’’34, la Tricolore remporte sa série et retire quasiment deux secondes à son propre record de France, qu’elle avait battu le 25 mai dernier à l’occasion du Meeting de Huelva. Au cumul des trois courses, Alice Finot signe le cinquième temps mais très loin de la Kazakhe Norah Jeruto, qui a devancé la concurrence de dix secondes (9’01’’54).Médaillée d’argent sur 3000m lors des championnats d’Europe en salle de Torun, Alice Finot a assuré après sa course que cette performance vient avec « le scenario espéré ». « C’est ce qu’il me manquait cette année pour me réaliser à la hauteur de mes entraînements, a-t-elle ajouté au micro de France Télévisions. J’attendais ces championnats du monde car je savais que j’allais la configuration qui allait me permettre d’élever mon niveau et d’améliorer mon chrono. » Ne cachant pas que sa performance « laisse de beaux espoirs », Alice Finot ne veut pas aller trop vite en besogne. « Avec une course comme celle-là, je ne m’interdis pas de rêver à un Top 8 et de me rapprocher du podium car j’ai devancé des filles que je pensais intouchables. » Une finale qui est programmée le 20 juillet prochain sur la piste du Hayward Field d’Eugene.