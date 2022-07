Mondiaux 2022 : Mayer plus que jamais en lice pour le titre

👊 Il a tout donné !

🇫🇷 Kevin Mayer a tenté de franchir 5,50 m sans succès, éprouvé par un concours de saut à la perche déjà réussi !



👉 Prochain rendez-vous pour lui : Lancer du javelot à 02h05 !



📺 Les #WorldAthleticsChamps sont à suivre sur @francetvsport.



Mayer s’est fait peur à la perche

ATHLETISME - CHAMPIONNATS DU MONDE / DECATHLON

Classement après le saut à la perche - Dimanche 24 juillet 2022

Kevin Mayer peut croire à un deuxième titre de champion du monde du décathlon. Sixième à l’issue de la journée de samedi, le recordman du monde a haussé le ton à l’occasion des premières épreuves disputées ce dimanche. Toutefois, le réveil n’a pas été si facile. A l’occasion du 110m haies, le recordman du monde n’a pas réalisé un temps dans ses standards habituels. Auteur du quatrième temps en 13’’92, soit un score de 985 points, Kevin Mayer a réalisé sa moins bonne performance depuis 2016. Malgré cela, le Tricolore n’a concédé que 18 points à Pierce Lepage et cinq à Ayden Owens-Delerme, qui s’est maintenu à la tête d’un classement qu’il a su prendre après l’abandon sur blessure de Damian Warner. Kevin Mayer, de son côté, a profité de la contre-performance de l’Australien Ashley Moloney, 12eme en 13’’46, pour reprendre la cinquième place à 239 unités du leader. Le lancer du disque a permis à Kevin Mayer de relever la tête. Placé dans le Groupe A, le premier à entrer en lice, le natif d’Argenteuil a frappé fort d’entrée avec un jet à 49,44m, son meilleur de la saison mais n’a pas pu améliorer ensuite.Deuxième de son groupe derrière Jiri Sykora, auteur de la meilleure performance jamais vue au disque dans un décathlon des Mondiaux (54,39m), Kevin Mayer a finalement pris la cinquième place au cumul des deux groupes. Le Français a profité des difficultés de Kyle Garland, sixième du concours, pour remonter à la quatrième place du classement avec cinq points de retard sur Zachery Ziemek alors que Pierce Lepage a délogé Ayden Owens-Delerme de la première place en dominant de loin le lancer du disque. Comptant parmi les points forts de Kevin Mayer, le saut à la perche a totalement relancé le Tricolore. Mais le concours aurait pu s’achever avant même qu’il ait pu commencer. En effet, ayant fait le choix d’une première barre à 5,50m, Kevin Mayer a manqué ses deux premiers essais avant de connaitre un véritable soulagement au troisième, passant avec de la marge cette barre. Le Tricolore s’est finalement arrêté à 5,40m au deuxième essai, échouant trois fois à 5,50m. Une performance qui lui a permis de remporter le concours à égalité avec Zachery Niemek. De plus, avec Pierce Lepage qui s’est arrêté à 5,00m, Kevin Mayer sort gagnant de cette épreuve. En effet, alors qu’il reste le lancer du javelot et le 1500m, le recordman du monde est remonté à la troisième place et n’a plus que 86 points de retard sur le Canadien.Zachery Ziemek (USA) 7256Kevin Mayer (FRA) 7251Ayden Owens-Delerme (PUR) 7069Lindon Victor (GRN) 7006