Mondiaux 2022 : Le marathon pour Tamirat Tola, Hassan Chahdi termine 17eme

WORLD CHAMPION ‼️ CHAMPIONSHIP RECORD ‼️

After 🥈 in London back in 2017, Tamirat Tola 🇪🇹 concludes a superb effort in the most beautiful possible way.



2:05:36 for marathon 🥇#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/SSeD7TikZ6



— World Athletics (@WorldAthletics) July 17, 2022

Tola seul au monde dans le final

ATHLETISME - CHAMPIONNATS DU MONDE / MARATHON (H)

Classement final - Dimanche 17 juillet 2022

Tamirat Tola a écœuré la concurrence ! Sur un parcours formé de trois tours d’une boucle de quatorze kilomètres tracé à Eugene et Springfield avec la ligne d’arrivée tracée sur le Boulevard Martin Luther King, l’Ethiopien est allé chercher le titre de champion du monde du marathon, qu’il avait vu lui échapper à Londres en 2017 face au Kenya Geoffrey Kirui. Alors que les athlètes chinois ont été les premiers à se mettre en évidence, la course a réellement démarré après un peu moins de dix kilomètres quand le tenant du titre Lelisa Desisa et les Ethiopiens se sont installés aux avant-postes pour imposer un rythme intense, passant aux dix kilomètres en un peu moins de 31 minutes. Une accélération qui a provoqué une allongement du peloton, au sein duquel le seul représentant tricolore, Hassan Chahdi, a su rester. A l’approche du semi-marathon, le Bahreïni Shumi Dechasa a pu prendre quelques longueurs d’avance, ce qui a mis dans le dur Lelisa Desisa, qui a très vite abandonné ses espoirs de deuxième titre mondial consécutif.Hassan Chahdi, quant à lui, s’est signalé en s’installant en tête de la course au 25eme kilomètre mais, à l’entame du dernier tour, le Tricolore a été irrémédiablement distancé alors que l’équipe d’Ethiopie a pris ses responsabilités pour faire fondre le peloton. A l’approche des dix derniers kilomètres, Tamirat Tola n’a pas hésité à placer une nouvelle accélération. Imposant un rythme inférieur à trois minutes par tranche de 1000 mètres, le médaillé de bronze sur 10 000m lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016 s’est isolé en tête de course. Jamais rattrapé, Tamirat Tola a coupé la ligne d’arrivée en 2h05’35’’, battant d’un peu plus d’une minute le record des championnats du monde détenu par le Kenyan Abel Kirui depuis l’édition 2009 à Berlin. Grâce à Mosinet Geremew, qui a passé la ligne en deuxième position devant le Belge Bashir Abdi, l’Ethiopie signe le doublé sur ce marathon des Mondiaux. A noter que le Canadien Cameron Levins termine au pied du podium avec un nouveau record national (2h07’09’’). Côté Français, Hassan Chahdi a coupé la ligne d’arrivée à la 17eme position (2h09’21’’).Mosinet Geremew (ETH) 2h06’44’Bashir Abdi (BEL) 2h06’48’’Cameron Levins (CAN) 2h07’09’’Geoffrey Kamworor (KEN) 2h07’14’’Seifu Tura (ETH) 2h07’17’’Gabriel Gerald Geay (TAN) 2h07’31’’- Daniel do Nascimento (BRE) 2h07’35’’Shumi Dechasa (BHR) 2h07’62’’Issac Mpofu (ZIM) 2h07’56’’Hassan Chahdi (FRA) 2h09’20’’