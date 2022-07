Mondiaux 2022 : Jackson et Lyles titrés sur le 200m, Ingebrigtsen assure

En quelques minutes, Shericka Jackson et Noah Lyles ont enflammé le Hayward Field. En effet, dans la nuit de jeudi à vendredi, les deux athlètes ont remporté le 200m des Mondiaux 2022 d'athlétisme avec de superbes chronos à la clef. Dans un premier temps, à Eugene, c'est la Jamaïquaine qui a frappé un premier gros coup en l'emportant en 21"45 devant sa compatriote Shelly-Ann Fraser-Pryce (21"81) et la Britannique Dina Asher-Smith (22"02). Avec un tel temps, Jackson s'offrait là ni plus, ni moins que la deuxième meilleure performance de l'histoire derrière les 21"34 de l'Américaine Florence Griffith-Joyner, lors des Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Quelques minutes après, c'est donc l'Américain qui a emboité le pas en s'imposant en 19"31 devant deux compatriotes, à savoir Kenny Bednarek (19"77) et Erriyon Knighton (19"80). Le champion du monde 2019 dans cette catégorie conserve donc son titre et réalise surtout le troisième meilleur temps de l'histoire, derrière les Jamaïquains Usain Bolt (19"19) et Yohan Blake (19"26).

Ingebrigtsen tout en contrôle

Lyles a par ailleurs battu le record des Etats-Unis, qui était jusque-là détenu par Michael Johnson (19"32), lors des JO 1996 à Atlanta. Par ailleurs, dans l'Oregon, Jakob Ingebrigtsen s'est également illustré cette nuit quelques jours après sa petite déception et sa médaille d'argent sur le 1 500m, lui qui avait été sacré il y a environ un an lors des JO de Tokyo. En effet, lors des séries du 5 000m, le Norvégien a fait le nécessaire pour se qualifier pour la finale, qui aura lieu dimanche. Du côté des favoris, seul l'Ethiopen Muktar Edris s'est fait un peu peur en étant repêché au temps, alors que les Ougandais Joshua Cheptegei et Oscar Chelimo ont eux bien répondu présents sur la piste. A noter également, que les qualifications du javelot ont été une formalité pour les quatre principaux noms que sont le Grenadien Anderson Peters, l'Indien Neeraj Chopra, le Tchèque Jakub Vadlejch et l'Allemand Julian Weber. Ils ont désormais rendez-vous ce samedi pour la finale de la discipline.