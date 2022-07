Mondiaux 2022 : Happio qualifié pour les demi-finales du 400m haies

La belle matinée de l’athlétisme français se poursuit. Après les qualifications d’Alice Finot et du trio engagé sur le 110m haies mais également la quatrième place de Quentin Bigot au lancer du marteau, Wilfried Happio n’a pas manqué la marche à l’occasion des séries du 400m haies. Le natif de Bourg-la-Reine, seul Tricolore engagé sur la distance, a pris la troisième place de sa série. Une course qui avait pourtant mal démarré pour l’athlète de 23 ans, qui a pris un mauvais départ. Mais, très vite, il a su se mettre dans la foulée du Brésilien Alison dos Santos, médaillé de bronze lors des derniers Jeux Olympiques à Tokyo. Doublé par le Jamaïcain Kemar Mowatt dans la dernière ligne droite, Wilfried Happio termine à la troisième place de sa série en 49’’60 et se qualifie directement pour les demi-finales.

Happio : « J’ai un peu foiré mon départ »

A l’issue de sa course, Wilfried Happio a confié que « l’objectif était de se qualifier pour les demi-finales sans trop dépenser d’énergie », mettant en avant la programmation des demi-finales du 400m haies ce dimanche. « Il va falloir battre mon record. Je pense que j’ai fait le job. J’ai un peu foiré mon départ, a convenu le Tricolore au micro de France Télévisions. Je savais que j’allais sentir la grande foulée d’Alison dos Santos à ma gauche tôt ou tard. On s’est plutôt bien accompagné tout au long des 400 mètres. J’ai assuré la place, je pense que j’ai fait le job. » Des séries du 400m haies qui ont été dominés par Khallifah Rosser en 48’’62 devant Rasmus Mägi (48’’78) et Rai Benjamin (49’’06). Karsten Warholm, longtemps incertain en raison d’une blessure musculaire contractée début juin à Rabat, a donné des signes encourageants en remportant sa série (49’’34).