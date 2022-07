Mondiaux 2022 : Début de décathlon délicat pour Kevin Mayer

🇫🇷 Kevin Mayer a réalisé 14,98 m à son premier essai au lancer du poids du décathlon, avant de manquer sa deuxième tentative.

Warner déjà devant, Mayer va devoir réagir

ATHLETISME - CHAMPIONNATS DU MONDE / DECATHLON

Classement après 3 épreuves - Samedi 23 juillet 2022

Kevin Mayer va devoir se relancer. A l’issue des trois premières épreuves du décathlon des championnats du monde, le vice-champion olympique n’est pas sur une dynamique lui permettant d’espérer une médaille. Pourtant, à l’occasion du 100m, tout avait bien commencé. Sixième de sa série en 10’’62, son meilleur temps de la saison et à douze centièmes de son record personnel, le natif d’Argenteuil a lâché moins de 100 points par rapport à Damian Warner, champion olympique et favori annoncé du décathlon. Le concours de la longueur a été un peu moins réjouissant. En effet, Kevin Mayer a commencé par un premier essai mordu avant d’assurer une marque à 7,51m. Pouvant attaquer sur sa dernière tentative, le recordman du monde n’a ajouté que trois centimètres à sa référence, échouant à bonne distance de sa meilleure performance en carrière.Heureusement pour le Francilien, son principal rival Damian Warner n’a pas brillé car, s’il a remporté le concours, il n’a pu faire mieux que 7,87m et a rendu quasiment 40 centimètres à son record personnel. Le concours du poids, sur lequel Kevin Mayer a un avantage net sur la plupart de ses concurrents n’a pas permis au Tricolore de frapper fort. Avec une marque à 14,98m au premier essai puis deux autres tentatives manquées le faisant terminer à la neuvième place, le vice-champion olympique à Tokyo a été devancé par Damian Warner pour un centimètre. Une contre-perfomance qui ne lui permet pas de profiter d’une de ses disciplines fortes. A l’issue de ces trois épreuves, Kevin Mayer cumule 2680 points et pointe à la cinquième place du classement général, à 164 points du leader et à 26 longueurs du podium alors qu’il reste le concours de la hauteur puis le 400m pour conclure cette première journée.Zachery Ziemek (USA) 2756Ayden Owens-Delerme (PUR) 2728Pierce Lepage (CAN) 2725- Kevin Mayer (FRA) 2680