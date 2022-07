Mondiaux 2022 : Bapté en demi-finales du 100m haies, Samba-Mayela éliminée

✅ Elle est en demi-finales !

Samba-Mayela : « J’ai très mal géré ma course »

Le bilan tricolore à l’occasion des séries du 100m haies est en demi-teinte. La satisfaction est venue de Laeticia Bapté, engagée dans la cinquième série. Alors que la Haïtienne Mulem Jean a chuté, la Tricolore a pris la cinquième et dernière place de la course en 13’’03, à bonne distance de l’Américaine Alia Armstrong (12’’48). Toutefois, au cumul des six séries disputées ce samedi sur la piste du Hayward Field d’Eugene, la native de Fort-de-France a su se glisser parmi les six athlètes repêchées au temps. Cyréna Samba-Mayela, de son côté, était très attendue. Sacrée championne du monde sur le 60m haies cet hiver à Belgrade, la Tricolore n’a pas su faire respecter son statut. Alors que les trois premières de chacune des trois séries validait son billet pour les demi-finales, la protégée de Teddy Tamgho n’a pu faire mieux que la quatrième place en 13’’15, à quinze centièmes de seconde de la Suissesse Noemi Zbären, dernière qualifiée dans cette course.A l’issue de sa course, avec un temps insuffisant pour passer en demi-finales, Cyréna Samba-Mayela n’a pas caché sa déception. « J’ai très mal géré ma course dès le départ. Les mauvaises intentions se sont faites et j’ai eu du mal à générer de la vitesse, a-t-elle confié au micro de France Télévisions. J’ai touché pas mal de haies. A chaque intervalle, il fallait que je reproduise de la vitesse puisque le départ était mauvais. Il faut que je remette les intentions que j’ai toujours eu mais on n’est pas censé réfléchir pendant la course. On est censé se faire confiance et c’est censé sortir tout seul. » Alors que la championne du monde en titre Nia Ali a vu ses espoirs de doublé s’effondrer avec une chute dans la première série, Tobi Amusan a frappé très fort dans la troisième course. La Nigériane a signé le meilleur temps des séries en 12’’40, quatrième meilleure performance de l’année et nouveau record d’Afrique du 100m haies.