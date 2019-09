Mondiaux-100M (M): Pas de finale pour Vicaut !

C'est sans aucun doute la première grosse désillusion pour le clan français aux championnats du monde de Doha : Jimmy Vicaut est éliminé ce samedi, dès les demi-finales du 100m avec seulement le 7e temps de sa course en 10"16 (+0,8m/sec).

Pas de finale pour Jimmy Vicaut sur le 100 mètres !



Le Français termine 7e de sa demi-finale, grosse déception pour lui



Retrouvez l'intégralité de la compétition en DIRECT grâce à nos 14 canaux ▶️ https://t.co/wdbLvvMNON #IAAFDoha2019 #WorldAthleticsChamps #Doha2019 pic.twitter.com/zbHfnXbhle — France tv sport (@francetvsport) 28 septembre 2019

Un Vicaut loin du compte, le dernier billet qualificatif au temps étant décroché par l'Italien Tortu en 10''11 : "J’ai raté ma fin de course, en partant en cycle arrière, et après avoir revu la vidéo, j’ai vu que j’avais aussi raté mon départ, constatait l'intéressé sur direct.athle.fr. Pourtant, j’avais l’impression d’être avec les autres. C’est dommage, parce qu’il y avait beaucoup mieux à faire. Ça se jouait à 10"11, et je sais les faire. Il y aura des regrets, mais je vais penser au relais. Ensuite, je prendrai des vacances, parce que j’en ai bien besoin."