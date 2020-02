Meeting indoor de Paris : Zango ne compte pas s’arrêter là

C’est la performance qui restera de l’édition 2020 du Meeting indoor de Paris, organisé ce dimanche à l’AccorHotels Arena de Paris-Bercy. Vainqueur en finale du concours du triple saut de Melvin Raffin, le Burkinabé a confié sa surprise face à sa performance, une marque à 17,77m pour un nouveau record d’Afrique de la discipline et la quatrième meilleure performance de tous les temps en intérieur. « C'est un très beau début de saison, 17,77m, pour commencer, c'est prometteur, assure le protégé de Teddy Tamgho dans des propos recueillis par l’AFP. Je ne pensais pas que j'étais autant en forme, mais je savais que j'avais bien travaillé. Je pensais que ça allait venir beaucoup plus tard. Il y a encore des choses à revoir. » Mais cette première marque de la saison laisse augurer de plus grand pour le Burkinabé dans une année marquée par les Jeux Olympiques. « D'ici la fin de la saison, beaucoup de belles choses, de meilleures choses peuvent se passer, assure ce dernier. Le challenge, c'était de pouvoir faire plusieurs sauts sur ce genre de piste car l'année dernière, j'ai dû construire mon concours sur quatre essais afin d'en comprendre le fonctionnement. Cette année, c'est allé beaucoup plus facilement, du coup j'ai pu marquer le coup dès les premiers essais. C'est une très bonne chose. » Ce qui est certain, c’est que Hugues-Fabrice Zango ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. « Je suis encore au pied du podium, assure-t-il concernant le fait qu’il soit désormais le quatrième meilleur performeur de l’histoire en intérieur. Il n'y a pas de quoi se réjouir en attendant, il y a encore beaucoup de boulot. »