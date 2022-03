Meeting indoor de Paris : Belocian, Samba-Mayela et Pontvianne ont répondu présent

Initialement prévu le 22 janvier dernier, le Meeting de Paris a fait vibrer Bercy ce dimanche et les athlètes français ont répondu présent. Dans un concours du triple saut masculin à l’accent très Tricolore, Jean-Marc Pontvianne a abattu ses cartes dès le premier essai avec une marque à 17,08m. Le Nîmois devance l’Algérien Yasser Mohammes Triki (16,95m) et Melvin Raffin (16,82m). Après avoir dominé sa série du 60m haies féminin en début de programme, Cyrena Samba-Mayela n’a laissé à personne le soin de dominer la finale en 7’’92. La Lilloise devance d’un rien la Finlandaise Reeta Hurske (7’’93) et la Suissesse Ditaji Kambundji (7’’94). « Je n'étais pas stressée, je m'attendais à ce que ça se passe bien, a confié Cyrena Samba-Mayela après sa finale. Je suis contente de refaire un chrono sous les 8"00. En route vers les Mondiaux. » Les sœurs Kambundji ont été à l’honneur puise que Mujinga Kambundji a dominé la finale du 60m en 7’’06, nouveau record du meeting. La Suissesse a devancé en finale la Finlandaise Lotta Kemppinen (7’’17) et la Jamaïcaine Sherika Jackson (7’’18). Côté Tricolore, Mallory Leconte, Floriane Gnafoua et Orphée Neola ont échoué en séries. Patricia Mamona, quant à elle, a remporté le triple saut féminin avec une marge à 14,15m devant Thea Lafond (14,12m) et Senni Salminen (13,93m). Une finale dont Victoria Josse a pris la sixième place (13,37m).

Belocian exact au rendez-vous

Le 60m masculin a été dominé par Michael Rodgers. L’Américain a remporté la finale en 6’’61 devant les Tricolores Jeff Erius (6’’72) et Dylan Vermont (6’’73). « Je suis content de gagner à Paris, j'adore ce meeting, a confié Michael Rodgers peu après son succès. Jeff Erius ? Je ne le connaissais pas, il va falloir compter sur lui sur les années à venir. » Troisième Français engagé, Luis Berton n’a pas été en mesure de passer le cap des séries. Avec les haies sur la ligne droite, les Bleus se sont montrés bien plus à l’aise. Wilhelm Belocian, après avoir dominé sa série, espérait affronter Pascal Martinot-Lagarde en finale. Toutefois, le sociétaire du club de Montgeron a ressenti une douleur au mollet gauche à l’entraînement et a préféré ne pas prendre de risque. En 7’’53, Wilhelm Belocian a dominé la finale devant Aurel Manga (7’’57) et Just Kwaou-Mathey (7’’64). « Super chrono, je reste régulier, c'est top. Le travail a commencé, ça paye, a assuré le vainqueur du jour après sa finale. C'est une piste particulière mais je me suis régalé. » Alors que son frère a renoncé aux Mondiaux indoor, Valentin Lavillenie a pris la troisième place du concours du saut à la perche (5,75m). Une épreuve remportée par Christophe Nielsen avec une barre à 5,88m devant Kurtis Marschall (5,76m). Romain Gavillon termine quatrième (5,67m) quand Alione Sène a pris la septième place (5,47m).