L’élève a dépassé le maître ! Détenteur du record du monde en salle du triple saut depuis les championnats d’Europe 2011 organisés à Paris-Bercy, Teddy Tamgho a vu Hugues-Fabrice Zango, dont il est l’entraîneur, améliorer sa marque avec la manière. Présent à Aubière pour un des premiers meetings en salle de la saison 2021, le Burkinabé a su mettre tous les éléments bout à bout au fil du concours pour conclure avec un nouveau record du monde. S’il a démarré avec un premier essai mordu, sa deuxième tentative a posé les fondations de sa performance avec une marque à 17,33m qui a ensuite été améliorée à deux reprises. En effet, si le troisième essai a également été marqué, le natif de Ouagadougou est allé à 17,61m puis s’est rapproché à sept centimètres de la meilleure performance de sa carrière avec un cinquième essai à 17,70.

Nouveau Record du Monde !



Aubière - 16/01/2021



🎥 : Sébastien Homo



Tamgho voit encore plus loin pour Zango



Au moment de sa dernière tentative, Hugues-Fabrice Zango a tenté le tout pour le tout. Une performance parfaite qui est allé au-delà des 18 mètres. Impatient, le Burkinabé a explosé de joie quand il a appris que la mesure donnait... 18,07m. Le médaillé de bronze des derniers championnats du monde à Doha a amélioré la marque établie par Teddy Tamgho de quinze centimètres et devient, par la même occasion, le premier homme à dépasser la barre des 18 mètres au triple saut en intérieur. Mais, à entendre son entraîneur, ce n’est qu’un premier pas. « Nous savions déjà que le record devait tomber, a déclaré Teddy Tamgho via son compte Twitter. Maintenant, on repart au boulot car il ne faut pas s’arrêter là. » En effet, il reste une marque historique à aller chercher en triple saut, les 18,29m réalisés par « l’Albatros » Jonathan Edwards en août 1995, qui est depuis plus de 25 ans le record du monde.