Meeting de Tourcoing : Lavillenie toujours plus haut

Le "trio magique" à Rouen samedi prochain

Quel dimanche de perche ! Armand Duplantis et Renaud Lavillenie se sont livré une bataille à distance entre Düsseldorf et Tourcoing pour récupérer la meilleure performance mondiale de l’année, tout en tentant le record du monde. La « MPM », c’est le Français qui la détenait depuis vendredi soir et ses 5,95m réussis à Karlsruhe, mais le Suédois a effacé son rival des tablettes en signant un 6,01m à Düsseldorf dimanche en début d’après-midi. Quelques heures plus tard, Lavillenie prenait part au « Perche or Or », un meeting consacré exclusivement à la perche se déroulant à Tourcoing, pour la première fois. Et le champion olympique 2012, au courant du résultat du Suédois, a fait honneur aux organisateurs en réussissant à son tour la meilleure performance mondiale de l’année.C'est la 21eme fois de sa carrière qu'il franchit la barre symbolique des 6m (19 pour Duplantis, 46 pour Bubka). "C’est un putain de kiff" a alors exulté le perchiste français, qui a vu tous ses adversaires et son coach lui sauter dessus à son atterrissage sur le tapis. Sur sa lancée, il a donc demandé une barre à 6,20m, soit quatre centimètres au-dessus du record du monde de Duplantis qui, lui, avait tenté 6,19m à Düsseldorf mais avait arrêté son concours après un seul essai. Idem pour Lavillenie : il a manqué son premier essai à 6,20m et a préféré s’arrêter là.« Quatre centimètres, dans l’absolu ce n’est pas grand-chose, mais c’est beaucoup. J’ai sauté il y a deux jours, il y a de la fatigue, les 500km en voiture, et on n’est qu’en janvier. Il y a des compétitions à venir, et les championnats d’Europe.. Une performance comme ça, ça fait du bien au moral, aux organisateurs, aux bénévoles qui sont impliqués. C’est évident qu’il y aura des jours bien meilleurs », a confié Renaud Lavillenie après sa compétition quasi-parfaite. On le retrouvera désormais samedi prochain à Rouen, avec le « trio magique », comme il dit, composé de Sam Kendricks, Armand Duplantis et lui-même, puis à Liévin le 9. Puis il sera temps de participer aux championnats d’Europe en salle du 1er au 3 mars à Torun en Pologne. Une compétition qu’il a remportée en 2009, 2011, 2013 et 2015.