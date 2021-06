Meeting de Montreuil : Les minima pour Tokyo réalisés par Lamote et Ruffin

C’est sans aucun doute un poids qui a été enlevé de ses épaules. A l’occasion du meeting de Montreuil, organisé ce mardi, Rénelle Lamote a pris rendez-vous avec les Jeux Olympiques de Tokyo sur 800m. Alors que World Athletics a fixé la limite de qualification à 1’59’’50, la sociétaire du Racing Multi Athlon Paris a parfaitement su utiliser le rythme imposé par Phara Anacharsis, son lièvre en début de course, pour dominer la course en 1’58’’01 et signer ainsi son meilleur temps depuis 2016, quand elle avait établi son record personnel. « Je suis en état de choc, je n'arrive pas à y croire. C'est tellement de travail, a confié Rénelle Lamote au micro de Sport en France peu après sa course. Je savais que j'étais capable de faire moins de deux minutes. J'ai vraiment couru avec tout mon cœur, je suis trop contente. »

Ruffin également en route pour Tokyo, Zango déjà en forme

A l’image de Rénelle Lamote, Melvin Ruffin a composté son billet pour les prochains Jeux Olympiques au triple saut, quelques jours après être passé à côté lors des championnats d’Europe par équipes. Il n’a fallu qu’un seul essai au Bordelais pour atterrir très exactement à 17,14m, soit la limite fixée par World Athletics pour la qualification. Dans la foulée, sa référence a été poussée à 17,19m au deuxième essai. Assurant être « très content » de sa performance, Melvin Ruffin a toutefois noté qu’il y a « encore des détails à régler pour aller plus loin ». Pour cela, il pourra sans doute prendre exemple sur son partenaire d’entraînement Hugues-Fabrice Zango. Favori annoncé pour le concours des prochains JO, le Burkinabé s’est imposé avec 17,67m à son deuxième essai. « Je suis satisfait de ma performance, c'est un nouveau record personnel en plein air », a rappelé l’élève de Teddy Tamgho à l’issue du concours.

Rentrée « correcte » pour Robert-Michon

A moins de deux mois des Jeux Olympiques, Mélina Robert-Michon a lancé sa saison en extérieur à l’occasion du meeting de Montreuil. Avec une meilleure marque à 61,39m, la vice-championne olympique du lancer du disque a pris la quatrième place d’un concours dominé par Sandra Perkovic (66,11m). « Pour une rentrée, c’est correct, même si j’espérais un peu mieux, a confié la Lyonnaise à l’issue du concours. C’était l’occasion de faire des réglages, j’ai essayé et ça n’est pas passé. Mais c’est de bon augure pour la suite. » Une soirée également marquée par la victoire de Wilfried Happio sur le 400m haies (49’’56) quand Aurel Manga, sur le 110m haies, n’a pas su résister à Andrew Pozzi. Championne olympique de l’heptathlon, Nafissatou Thiam a fait le déplacement à Montreuil pour y disputer la hauteur. Un concours que la Belge a dominé avec une barre à 1,89m, devançant Solène Gicquel (1,86m). Marie-Josée Ta Lou, pour sa part, s’est rassurée sur 100m avec une victoire en 11’’06.