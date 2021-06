Meeting de Marseille : Trois minima effectués en demi-fond

🔥 Minima World Athletics pour Tokyo !

🇫🇷 Baptiste Mischler, 5e en 3’34’’30, et Azzedine Habz, 8e en 3’34’’68, ont brillé sur 1500 m !



🥇 Première place pour 🇰🇪 Abel Kipsang en 3’32’’68, record du meeting !



🔴 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧 : Suivez le #MarsMeeting sur https://t.co/o0NI8CaFO0 pic.twitter.com/jQbj4jzqCI



Robert assure les minima sur 800m

La saison française d’athlétisme a démarré en fanfare. Première étape du Pro Athlé Tour organisé par la Fédération Française d’athlétisme, le Meeting de Marseille a vu trois spécialistes du demi-fond faire un pas sans doute décisif vers les Jeux Olympiques de Tokyo. Dans un 1500m à l’issue duquel de nombreux athlètes ont réalisé la meilleure performance de leur carrière et remportée par le Kenyan Alfred Kipsang (3’32’’68), Baptiste Mischler et Azeddine Habz ont réalisé les minima imposés par World Athletics en vue de la qualification pour les prochains JO. Cinquième de la course, le sociétaire de l’Unitas Brumath a su finir fort et avec un chrono de 3’34’’30. Pour le membre du Val d’Europe Athlétisme, la fin de course a été plus laborieuse mais son 3’34’’68 suffit à son bonheur. Jimmy Gressier (3’35’’91, nouveau record personnel) et Alexis Miellet (3’36’’03), pour leur part ont respectivement pris la deuxième et la troisième place.Peu après cette double réussite sur le 1500m, Benjamin Robert a fait de même dans le cadre du 800m. Alors que le Kenyan Collins Kipruto est allé chercher la victoire (1’44’’53), le Français a conclu la course à la deuxième place (1’44’’53) et entre désormais dans la fenêtre lui permettant de viser une place aux Jeux Olympiques de Tokyo. Gabriel Tual, cinquième de la course en 1’45’’25, a manqué le coche pour cinq centièmes de seconde. Un Meeting de Marseille qui a également vu Jimmy Vicaut effectuer son retour à la compétition sur le territoire français. Vainqueur en 10’’36, le sociétaire du Sainte-Marguerite Marseille n’a pas été en maîtrise mais a mis cela sur un manque de rythme et de courses. Une course qui a été perturbée par le Mistral, tout comme le 100m féminin remporté par la Britannique Daryll Neita (11’’08) devant Carolle Zahi (11’’47).