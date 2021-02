Meeting de l'Eure : Zéro pointé pour Lavillenie

Lavillenie gêné par l'éclairage

C'est assez rare pour être signalé, mais Renaud Lavillenie n'est pas parvenu à franchir la moindre barre ce dimanche lors du meeting en salle de l'Eure, à Val de Reuil. Le champion olympique 2012, qui avait décidé de faire l'impasse à 5,22m, 5,32m, 5,42m et 5,52m pour débuter son concours à 5,62m, ce qui est normalement une formalité pour lui, n'a pas réussi à passer cette barre, échouant à trois reprises et finissant donc dernier du concours.(deuxième meilleure performance mondiale de l’année derrière les 6,03m réussis par Armand Duplantis à Liévin) et à 5,95m à Karlsruhe. Mais l’objectif de Lavillenie reste l’Euro en salle de Torun (Pologne) le premier week-end de mars, une compétition qu’il a déjà remportée quatre fois.µ"Je n'ai jamais trouvé le feeling dans la salle. Je n'ai pas réussi à trouver mes repères. C'est beaucoup de frustration, parce que je me sens physiquement de mieux en mieux et là j'enchaîne deux compétitions où je n'arrive pas à mettre les choses en place (il est resté à 5,80m à Liévin mardi dernier, ndlr), c'est un peu décevant", a déclaré Lavillenie à l'AFP, avouant avoir été gêné par l'éclairage de la salle., celle sur laquelle son frère a buté trois fois. A noter également lors de ce meeting la victoire du nouveau recordman du monde en salle du triple saut, le Burkinabé Hugues-Fabrice Zango, avec un bond à 17,51m, mais à 56cm de son record. L'Américain Grant Holloway a quant à lui remporté le 60m haies en 7"41, mais il espérait se rapprocher du record du monde de Colin Jackson (7"29).