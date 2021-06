Meeting de Kingston : Fraser-Pryce s'impose sur 100m dans un temps record

Behold this 10.63 (1.6) PR BOMB from World champion Shelly-Ann Fraser-Pryce.

She’s now second fastest of all time behind only Flo-Jo. Let the games begin! pic.twitter.com/U4UcyKngrS

— Ato Boldon (@AtoBoldon) June 5, 2021

Fraser-Pryce, seule derrière Griffith-Joyner

Shelly-Ann Fraser-Pryce va aborder les Jeux Olympiques de Tokyo en favorite sur 100m. La Jamaïcaine a, en effet, envoyé un message très clair à ses rivales sur la ligne droite à l’occasion d’un meeting organisé ce samedi à Kingston, la capitale de la Jamaïque. Double championne olympique du 100m à Pékin en 2008 puis Londres en 2012 avant d’être détrônée par sa compatriote Elaine Thompson lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016, Shelly-Ann Fraser-Pryce entend bien reconquérir la médaille d’or dans la capitale japonaise et sa dernière performance en date donne des indices très clairs quant à son niveau et des motifs de s’inquiéter pour ses rivales. En effet, dans une course sans la moindre opposition, la native de Kingston a fait exploser le chronomètre. Alors que sa meilleure performance en carrière remontait à 2012 avec un 10’’70, la Jamaïcaine a fait bien mieux.En effet, si le chronomètre s’est arrêté dans un premier temps à 10’’68, la performance a finalement été établie à 10’’63, avec un vent favorable dans les tolérances établies par World Athletics (+1,6m/s). Un temps sur 100m qui n’avait plus été vu depuis les 10’’64 de Carmelita Jeter à l’occasion de l’édition 2009 du meeting de Shanghaï. Championne du monde en titre de la distance, Shelly-Ann Fraser-Pryce est tout simplement devenue la deuxième athlète la plus rapide sur 100m à l’occasion de cette course, avec la quatrième meilleure performance de tous les temps. En effet, seule la controversée Florence Griffith-Joyner a fait mieux dans l’histoire de l’athlétisme avec son record du monde en 10’’49 mais également des courses conclues en 10’’61 et 10’’62 lors de l’année 1988. Avec ce 10’’63, Shelly-Ann Fraser-Pryce s’empare également du record de Jamaïque, qu’elle détenait jusqu’à présent à égalité avec Elaine Thompson.