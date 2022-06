Meeting de Hengelo - Perche : Meilleure performance mondiale de la saison pour Duplantis avec 6,01m

Armand Duplantis est inarrêtable. Ce lundi, le perchiste, véritable petite pépite de l'athlétisme, participait au meeting de Hengelo, du côté des Pays-Bas. Le Suédois a de nouveau frappé les esprits. En effet, le champion olympique et recordman du monde du saut à la perche a franchi une barre à 6,01 mètres, et ce à son tout premier essai. Soit, tout bonnement, la meilleure performance mondiale de la saison. Une performance réalisée malgré des conditions météorologiques pas des plus faciles. En effet, au moment où Duplantis a concouru, il y avait alors du vent et la température n'était pas particulièrement élevée et même plutôt fraîche, puisqu'il faisait alors un petit seize degrés. De plus, par intermittence, une pluie fine faisait alors son apparition.

Duplantis, bientôt champion du monde ?

En ce qui concerne le principal intéressé, il s'agit là de son tout premier saut à plus de six mètres dans sa saison estivale. Juste après, le Suédois, aujourd'hui âgé de seulement 22 ans, avait ensuite décidé, tout bonnement, de mettre un terme à son concours. Pour rappel, pas plus tard que ce hiver, Armand Duplantis avait alors battu, et ce à deux reprises, son record du monde de la spécialité en salle, pour le porter alors à une hauteur de 6,20 mètres. Cet été, le Suédois visera le titre du champion du monde en plein air, à l'occasion des championnats du monde d'athlétisme, qui se dérouleront du côté d'Eugene dans l'Etat de l'Oregon, aux Etats-Unis, entre les jeudi 14 et lundi 25 juillet prochains. Le seul titre qui manque encore au palmarès de celui qui détient actuellement les titres de champion d'Europe et de champion olympique de la spécialité.