Meeting d’Atlanta : Le record d’Europe du 100m de Vicaut et Obikwelu battu par Wilson

Wilson à moins de deux dixièmes de Mennea sur 200m

Aucun Européen n’était allé aussi vite sur 100m depuis 2016. Détenu par Francis Obikwelu depuis les Jeux Olympiques d’Athènes en 2004 puis égalé à deux reprises par Jimmy Vicaut en 2015 à Saint-Denis puis en 2016 à Montreuil, le record d’Europe de la distance est tombé ce dimanche sur la piste d’Atlanta, en Géorgie. Qualifié pour participer aux 100m des prochains Jeux Olympiques, le sprinteur suisse Alex Wilson a remplacé les noms du Français et du Portugais dans les annales. Avec un vent favorable proche des limites imposées par World Athletics (1,9m/s) et avec des conditions chaudes favorables au sprint (30°C), le natif de Kingston a enlevé deux centièmes de secondes au record d’Europe. Avec une course conclue en 9’’84, il envoie également un message alors que le 100m des Jeux Olympiques est programmé les 31 juillet et 1er août prochains à Tokyo.Surfant sur ces conditions particulièrement favorables au sprint, Alex Wilson s’est également engagé sur le 200m sur la piste d’Atlanta. Cette fois encore, le chronomètre s’est arrêté sur une marque absolument impressionnante. Le sprinteur d’origine jamaïcaine a, en effet, bouclé le demi-tour de piste en 19’’89, soit à moins de deux dixièmes du record d'Europe de la distance détenu depuis septembre 1979 par l'Italien Pietro Mennea (19''72). A cette occasion, il a améliore de neuf centièmes de seconde la meilleure marque de sa carrière sur la distance et établit par la même occasion un nouveau record de Suisse du 200m, dont il était déjà le détenteur. Alors qu’il doit s’aligner sur les deux distances lors des prochains Jeux Olympiques, Alex Wilson devrait retrouver d’ici peu l’Europe à la suite d’un stage de préparation effectué aux Etats-Unis. Ce sera alors pour lui l’occasion de retrouver l’équipe de Suisse d’athlétisme pour rallier le Japon, une équipe qui pourrait bien avoir une carte à jouer sur les épreuves de sprint à Tokyo.