McLaughlin, Norman et Miller-Uibo en finale

Norman et Miller-Uibo brillent sur 400m

Déjà 19 médailles pour les Etats-Unis

Hormis les finales du lancer du disque et du 3000m steeple féminins, aucune autre finale ne se déroulait ce mercredi aux championnats du monde d'athlétisme de Eugene. Mais cela n'a pas empêché certains athlètes de performer., devant sa grande rivale néerlandaise médaillée de bronze à Tokyo Femke Bol (52"84) et sa compatriote vice-championne olympique Dalilah Muhammad (53"28, record de sa saison).Les demi-finales du 400m masculin et féminin étaient également au menu. Chez les hommes, en l'absence du champion olympique en titre Steven Gardiner, c'est l'Américain Michael Norman (4eme à Tokyo) qui a réussi le meilleur temps en 44"30, devant le Britannique Matthew Hudson-Smith (44"38) et un autre Américain, le bien nommé Champion Allison (44,71m).Du côté des femmes, les deux premières des JO de Tokyo ont signé les deux meilleurs chronos des demies : la Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo (49"55, record de sa saison) et la Dominicaine Marileidy Paulino (49"98). A noter enfin que la Japonaise Haruka Kitaguchi a signé le meilleur jet des qualifications du lancer du javelot (64,32m, record de sa saison), et que l'Ethiopienne Letesenbet Gidey a réussi le meilleur temps des séries du 5000m en 14'52"27. La Sud-Africaine Caster Semenya, ancienne reine du 800m mais qui ne peut plus s'aligner sur cette distance en raison d'un taux de testostérone trop élevé, a été éliminée en séries du 5000m.Après six journées de compétition, ce sont les Etats-Unis qui dominent largement le tableau des médailles, avec 19 médailles dont 6 en or, devant l'Ethiopie (8 médailles dont 3 en or) et la Chine (4 dont 2 en or).Et le compteur français ne se débloquera pas ce jeudi, car seulement deux finales sont au programme, et ce sont celles du 200m.