Mayer troisième, pas d'inquiétude

Kevin Mayer a terminé mercredi huitième et dernier son 400m en 48"99, lors de la cinquième et dernière épreuve du jour du décathlon, aux Mondiaux.

Le Français boucle donc cette première journée de compétition à la troisième place du général, avec un total de 4 483 points. Deux Canadiens le devancent, Damian Warner avec 4 513 unités et Pierce Lepage avec 4 486 points (ce dernier a remporté le 400m de Mayer en 47"35).

Rien d'alarmant toutefois, à en croire le principal intéressé sur France 3: "C'est mitigé, assez bizarre. On commence normalement à 9h30, là c'est 16h30 et il n'y a aucun repos entre les épreuves... J'apprends, mais j'ai eu zéro sensation durant toute la journée. J'ai eu ce problème au genou assez récurrent à la hauteur, je fais avec. On enchaîne, ça passe super vite, c'est difficile de tenir. Les JO sont mon plus grand rêve, donc j'ai du mal à être là totalement, malgré tout je vais essayer d'aller chercher l'or. On connaît ma deuxième journée du décathlon (sourire). Si je vire en tête à ce moment-là, ce n'est vraiment pas bon pour eux. Ils m'ont rattrapé, mais pas assez pour me battre si je fais ce qu'il faut. Je vais me battre avec mes sensations et prendre du plaisir, c'est pour ça que je suis là à la base."