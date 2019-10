Mayer s'est blessé il y a un mois

Si Kevin Mayer a dû abandonner le décathlon des Mondiaux jeudi à cause d'un pépin à l'ischio-jambier, c'est à cause d'une première douleur ressentie au tendon d'Achille un mois plus tôt, comme il l'a expliqué sur France 4: "Je me suis arrêté trois semaines et ça allait mieux, mais je ne fais pas qu'une seule épreuve. Et ça s'est réveillé au bout de trois ou quatre... Jeudi matin, je pouvais à peine marcher. J'attendais que ça monte à l'adrénaline, mais sur les haies, cette douleur s'est réveillée et m'a créé des tensions ailleurs."