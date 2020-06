Marathon : Pas de course à New York et Berlin cette année

Ce n’est pas vraiment une surprise, mais c’est désormais officiel : le marathon de New York 2020 n’aura pas lieu. Prévu le 1er novembre, il a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus, un virus qui a touché plus de 388 000 personnes et en a tué près de 31 000 dans l’Etat de New York, qui a été l’épicentre de la pandémie à son arrivée aux Etats-Unis. « L’association des coureurs sur route new yorkais, l’organisateur de l’événement, en partenariat avec la mairie de New York, ont pris la décision d’annuler le plus grand marathon du monde, en raison de la pandémie de coronavirus et des inquiétudes concernant les coureurs, les spectateurs, les volontaires, le staff et les nombreux partenaires et communautés qui soutiennent cet événement », dit le communiqué.

La deuxième annulation de l’histoire à New York

« Bien que le marathon soit un événement iconique et adoré de notre ville, j’applaudis la décision de l’association des coureurs sur route new yorkais de mettre la santé et la sécurité des spectateurs et des coureurs en première ligne. Nous avons hâte d’accueillir la 50eme édition du marathon en novembre 2021 », a réagi le maire de New York Bill de Blasio. Les coureurs qui devaient participer à l’édition 2020 seront contactés avant le 15 juillet et seront remboursés ou recevront une garantie pour participer au marathon de New York 2021, 2022 ou 2023. L’an passé, pas moins de 53 640 spectateurs avaient franchi la ligne d’arrivée, et le Kenyan Geoffrey Kamworor (2h08’13) et sa compatriote Joyciline Jepkosgei (2h22’38) s’étaient imposés. C’est la deuxième fois que le marathon de New York est annulé, après 2012, où la course n’avait pas pu avoir lieu en raison des dégâts de l’ouragan Sandy, qui avait fait 40 morts dans la ville.

Première annulation à Berlin

Quelques minutes après l’annonce de l’annulation du marathon de New York, c’est le marathon de Berlin 2020 qui a également été annulé. Il devait se dérouler le 27 septembre. « Il est impossible d’organiser le marathon de Berlin avec son charme habituel. L’amusement, la joie, la santé et le succès le caractérisent, mais nous ne sommes pas capables de garantir tout cela pour le moment. Votre santé, et la nôtre, sont nos premières priorités. Compte tenu des mesures mises en place pour endiguer la propagation du coronavirus, le marathon ne pourra pas avoir lieu le 27 septembre, ni plus tard cette année », font savoir les organisateurs. A ce jour, la ville de Berlin a compté 7916 cas de coronavirus et 211 décès. Comme à New York, les inscrits pour l’édition 2020 pourront se faire rembourser, ou participer à l’édition 2021. Créé en 1974, le marathon de Berlin n’a jamais été annulé. Il a été remporté l’an passé par l’Ethiopien Kenenisa Bekele (2h01’41) et sa compatriote Ashete Bekere (2h20’14). 43 990 coureurs avaient terminé la course. Pour rappel, le marathon de Paris, reporté du 5 avril au 18 octobre, est pour le moment toujours au programme.