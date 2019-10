Marathon: Kosgei signe un nouveau record du monde féminin

Au lendemain de la performance d’Eliud Kipchoge, premier marathonien à être descendu sous la barre des deux heures (1h59’40) – non sans le soutien de nombreux lièvres et dans une formule non homologable – Brigid Kosgei a battu ce dimanche à Chicago le record du monde du marathon en course mixte.

La Kényane a bouclé l’épreuve en 2h14’40, soit 45 secondes plus vite que le précédent record établi par la Britannique Paula Radcliffe en avril 2013, à Londres (2h15'25).

Il y a un mois, la jeune femme de 25 ans avait déjà couru le semi-marathon le plus rapide de l’histoire, en 1h04’28 – une marque non homologuée toutefois. Dans un marathon exclusivement féminin, le record du monde demeure la propriété de la Kényane Mary Keitany, en 2h17'10.