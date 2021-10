Marathon de Boston : Kipruto et Kipyogei triomphent en solitaire

Kipyogei s'impose pour son troisième marathon

MARATHON DE BOSTON

Lundi 12 octobre 2021

Après Berlin le 26 septembre, Londres le 6 octobre et Chicago dimanche dernier (Tokyo a été reporté à 2022), la saison des marathons Majeurs s'est poursuivie ce lundi du côté de Boston, en attendant le point d'orgue, New York le 7 novembre. Reporté d'avril à octobre en raison de la pandémie de coronavirus, le 125eme marathon de Boston (qui se déroule traditionnellement le lundi), même s'il n'accueillait pas les cadors de la discipline tels qu'Eliud Kipchoge, Brigid Kosgei ou Kenenisa Bekele, a vu 15 385 athlètes franchir la ligne d'arrivée.Dixième en 2019, le Kenyan de 30 ans a cette fois été le premier à franchir la ligne, en 2h09'51. Auteur d'une attaque décisive à cinq kilomètres de la fin, il a devancé de 46 et 47 secondes les Ethiopiens Lemi Berhanu et Jemal Yimer. Les deux pays dominent d'ailleurs le classement final, puisque le premier non-Kenyan ou non-Ethiopien est dixième, il s'agit de l'Américain CJ Albertson, qui avait été seul en tête de la course pendant une trentaine de kilomètres.Du côté des femmes, c'est Diana Kipyogei (27 ans), qui a triomphé en 2h24'45, pour ce qui était seulement le troisième marathon de sa carrière (3eme à Ljubljana en 2019, victoire à Istanbul en 2000).L'Américaine Nell Rojas termine quant à elle sixième. Rendez-vous désormais le 18 avril 2022 pour le prochain marathon de Boston, qui retrouvera sa date habituelle.2- Lemi Berhanu (ETH) à 46"3- Jemal Yimer (ETH) à 47"4- Tsedat Ayana (ETH) à 56"5- Leonard Barsoton (KEN) à 1'20...2- Edna Kiplagat (KEN) à 24"3- Mary Ngugi (KEN) à 35"4- Monicah Ngige (KEN) à 47"5- Netsanet Gudeta (ETH) à 1'24...