Marathon de Boston : Chebet s'impose sans contestation, Jepchirchir l'emporte au sprint

ATHLETISME / MARATHON DE BOSTON (H)

Classement final - Lundi 18 avril 2022

Jepchirchir confirme chez les femmes



ATHLETISME / MARATHON DE BOSTON (F)

Classement final - Lundi 18 avril 2022

Evans Chebet tient son premier marathon majeur. Après avoir brillé à Buenos Aires en 2019 puis au Lac Biwa puis à Valence en 2020, le Kenyan a dominé la 126eme édition du Marathon de Boston. Sur le parcours de 42,195 kilomètres tracé entre Hopkinton et le cœur de la capitale du Massachusetts, dont les caractéristiques ne permettent pas de battre des records officiels, celui qui a pris la quatrième place à Londres l’an passé a attendu le 35eme kilomètre, après le passage d’Heartbreak Hill pour placer un démarrage et s’isoler en tête de course. Une fin de course solide de la part d’Evans Chebet lui permet de l’emporter en 2h06’51’’ , à quasiment quatre minutes du record détenu par Geoffrey Mutai depuis 2011, et emmener un triplé kenyan. Coupant la ligne d’arrivée 30 secondes plus tard, Lawrence Cherono a pris la deuxième place juste devant son compatriote Benson Kipruto, qui était le tenant du titre. Le Top 5 de ce Marathon de Boston est complété par le Tanzanien Gabriel Geay à un peu plus d’une minute et le Kenyan Eric Kiptanui à quasiment deux minutes.Lawrence Cherono (KEN) à 30’’Benson Kipruto (KEN) à 36’’Gabriel Geay (TAN) à 1’02’’Eric Kiptanui (KEN) à 1’56’’Albert Korir (KEN) à 1’59’’Scott Fauble (USA) à 2’01’’Jemal Yimer (ETH) à 2’07’’Elkanah Kibet (USA) à 2’16’’Kinde Atanaw (ETH) à 2’25’’Après le titre olympique à Tokyo puis le Marathon de New York l’an passé, Peres Jepchirchir a confirmé son statut dans les rues de Boston. Comme en novembre dernier à « Big Apple », Ababel Yeshaneh a été sa principale rivale dans le Massachusetts. Une course qui s’est très vite décantée avec un quatuor composé de Jepchirchir, Yeshaneh, Joyciline Jepkosegei et Degitu Azimeraw qui s’est détaché dès le 15eme kilomètre. Cette dernière a vite cédé face à l’allure imposée. La montée d’Heartbreak Hill a été un moment charnière avec Joyciline Jepkosgei qui a été déposée. La victoire s’est alors jouée dans la dernière ligne droite. Alors qu’Ababel Yeshaneh a tenté de forcer l’allure, Peres Jepchirchir a répondu pour aller chercher la victoire en 2h21’01’’, à une minute du record du parcours détenu par Bezunesh Deba depuis 2014. Mary Ngugi, grâce à un très bon finish, prive sa compatriote Edna Kiplagat du podium pour huit secondes quand une autre Kenyane, Monicah Ngige prend la cinquième place de l’épreuve, qui célébrait les 50 ans de la première course féminine organisée à Boston.Ababel Yeshaneh (ETH) à 4’’Mary Ngugi (KEN) à 31’’Edna Kiplagat (KEN) à 39’’Monicah Ngige (KEN) à 1’12’’Viola Cheptoo (KEN) à 2’46’’Joyciline Jepkosgei (KEN) à 3’42’’Degitu Azimeraw (ETH) à 4’22’’Charlotte Purdue (GBR) à 4’25’’Nell Rojas (USA) à 4’56’’