Ligue de Diamant : Une programmation revue et corrigée en 2020, sans le 200m et le 3000m steeple

Les épreuves écartées récupérées par le nouveau « Continental Tour »

Les disciplines retenues pour la Ligue de Diamant 2020 (hommes et femmes) :

L’IAAF a décidé de révolutionner sa Ligue de Diamant. En plus d’un nouveau partenaire-titre, le groupe chinois Wanda, et d’un format avec une seule finale programmée à Zürich le 11 septembre 2020, le principal circuit annuel en athlétisme va revoir la programmation de ses quinze meetings. L’objectif est désormais d’avoir 24 épreuves concentrées sur une fenêtre de 90 minutes afin d’offrir aux diffuseurs un programme riche et sans temps-morts. Afin de délimiter le périmètre de ces meetings, l’IAAF a mené diverses études qui ont permis d’écarter quatre épreuves que sont le lancer du disque, le triple saut, le 3000m steeple, disciplines les moins populaires et le 200m, phagocyté par le 100m, tant chez les hommes que les femmes.Ces épreuves pourront, toutefois, faire des apparitions ponctuelles lors de certains meetings de Ligue de Diamant avec le 200m et le 3000m steeple qui apparaîtront lors de dix rendez-vous, cinq pour les femmes et cinq pour les hommes, quand deux d’entre-eux offriront une visibilité au lancer du disque et au triple saut, un pour les femmes et un pour les hommes. Toutefois, ces épreuves seront impérativement au programme des meetings de la nouvelle « deuxième division » de l’athlétisme mondial, le « Continental Tour » qui sera mis en place dès 2020. « Si nous comprenons la déception des athlètes prenant part aux épreuves qui ne seront pas au programme de la Ligue de Diamant 2020, nous devons être clairs concernant notre objectif de créer une ligue mondiale plus intéressante et au rythme plus intense, qui sera la vitrine de notre sport, a déclaré le président de l’IAAF Sebastian Coe dans un communiqué. Une ligue que les diffuseurs voudront proposer et que les fans voudront regarder. » Une volonté claire de la part des dirigeants de l’athlétisme mondial mais qui pourrait faire grincer des dents au sein des athlètes.100m, 100m/110m haies, 400m, 400m haies, 800m, 1500m, 3000m, saut en longueur, saut en hauteur, saut à la perche, lancer du javelot et lancer du poids