Rénelle Lamote verra bien Eugene. Présente à Rome pour prendre part au 800m du Golden Gala Pietro Mennea, cinquième étape de la Ligue de Diamant, la sociétaire du Paris Racing Mutliathlon n’a absolument rien pu faire face à Athing Mu, victorieuse en 1’57’’01, nouvelle meilleure performance mondiale de l’année. Mais, avec la deuxième place en 1’48’’48, Rénelle Lamote a fait les minima imposés pour la qualification en vue des championnats du monde, organisés dans l’Oregon en juillet prochain. « Je suis très, très heureuse. Je me suis tellement concentrée sur ma préparation et mon échauffement puis, avoir Athing Mu devant, menant l’allure pour tout le groupe, c’était un véritable luxe, a confié la Tricolore après sa course. Je suis si fière de moi de terminer deuxième dans ces conditions, il faisait assez froid. » Devant son public, Elena Belló a pris la troisième place (1’58’’97). Autre Français présent ce jeudi au Stadio Olimpico de Rome, Louis Gilavert a pris la 15eme place du 3000m steeple en 8’34’’12, loin derrière Lamecha Girma (7’59’’23), qui a relégué la concurrence à plus de sept secondes.Un meeting de Rome qui a été marqué par trois autres meilleures performances mondiales de l’année. A la perche, Sandi Morris n’a pas eu de concurrence avec une barre à 4,81m quand Holly Bradshaw et Roberta Bruni ont échoué à 4,60m. Sur le 5000m, Nicholas Kipkorir Kimeli s’est imposé en 12’46’’33, améliorant le record du meeting, au terme d’un duel avec son compatriote Jaco Krop (12’46’’79). Jasmine Camacho-Quinn, quant à elle, poursuit sa progression sur le 100m haies. La Portoricaine s’impose en 12’’37, nouveau record du meeting, devant Britany Anderson (12’’50) et Nia Ali (12’’71). Dans la foulée, le 100m masculin a vu les Américains signer un triplé en l’absence de Lamont Marcell Jacobs, qui a confié son incertitude quant à sa date de retour à la compétition. Fred Kerley a égalé son meilleur temps de la saison en 9’’92 pour devancer Kyree King (10’’14) et Cravont Charleston (10’’17). Shericka Jackson, quant à elle, s’est imposée sur le 200m en 21’’91, nouveau record du meeting, devant Elaine Thompson-Herah (22’’25) et Dina Asher-Smith (22’’27).Autre héros italien à Tokyo l’été dernier, Gianluca Tamberi n’a pu faire mieux que troisième à la hauteur avec 2,24m. Le co-champion olympique avec Mutaz Essa Barshim a été dominé par JuVaughn Harrison et Norbert Kobielski, tous deux à 2,27m mais départagés aux essais. Au disque, Kristijan Ceh a tapé du poing sur la table d’entrée avant d’aller chercher le record du meeting sur son dernier essai avec 70,72m. Le Slovène devance Lukas Weisshaidinger (68,30m) et Daniel Ståhl (65,87m). Malaika Mihambo (6,79m), quant à elle, a dû s’incliner à la longueur face à Maryna Bekh-Romanchuk, victorieuse avec 6,85m à l’avant-dernier essai. Joe Kovacs, quant à lui, a dominé le concours du poids avec un jet à 21,85m au troisième essai. L’Américain a devancé Filip Mihaljevic (21,18m) et Konrad Bukowiecki (21,18m). Le 400m a vu Kirani James l’emporter en 44’’54 devant les Américaines Vernon Norwood (44’’81) et Michael Cherry (45’’24) quand le 400m haies féminin a vu Femke Bol s’imposer en 53’’02 devant Janieve Russell (54’’18) et Anna Ryzhykova (54’’50). Enfin, lors du 1500 féminin, Hirut Meshesha l’a emporté en 4’03’’79.