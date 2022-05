Ligue de diamant : Miller-Uibo et Gardiner seront à Paris

Un plateau qui s'étoffe de la meilleure des manières. Ce mercredi, sur leur site internet officiel, les organisateurs du Meeting de Paris, disputé dans le cadre de la Ligue de diamant d'athlétisme et dont l'édition 2022 se déroulera le samedi 18 juin prochain, ont officialisé la future venue de deux stars de ce sport, au stade Charléty. En effet, les Bahaméens Shaunae Miller-Uibo et Steven Gardiner répondront présent. Ces deux athlètes sont, tout bonnement, les champions olympiques en titre sur la distance du 400 mètres, après leur titre acquis, pas plus tard que l'été dernier, à l'occasion de l'édition 2020 des Jeux d'été, qui s'est déroulé du côté de Tokyo au Japon. Miller-Uibo, aujourd'hui âgée de 28 ans, détient la sixième meilleure performance de tous les temps sur le tour de piste, avec un temps de 48 sec 36 et elle est même double championne olympique en titre mais également double vice-championne du monde sur cette même distance.

Les têtes d'affiche de l'athlétisme français au rendez-vous

Elle n'a plus couru dans l'Hexagone depuis désormais onze ans. Quant à son compatriote, âgé aujourd'hui de 26 ans, il est invaincu sur sa distance fétiche depuis l'année 2018, mais il court toutefois assez rarement sur le continent européen. Il s'agira d'une grande première pour les deux principaux intéressés, qui n'avaient donc encore jamais couru à ce fameux meeting de Paris. Outre ces deux grosses stars internationales, ce même meeting accueillera certaines têtes d'affiche de l'athlétisme français. C'est ainsi que la toute récente championne du monde en salle, sur la distance du 60 mètres haies, à savoir Cyréna Samba-Mayela, sera bel et bien de la partie. Sans oublier Pascal Martinot-Lagarde et Wilhem Belocian, spécialistes des haies ou bien encore les frères Renaud et Valentin Lavillenie, spécialistes du saut à la perche.