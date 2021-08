Ligue de Diamant : Les stars Duplantis et Thompson ont fait le show à Paris

🇸🇪 Armand Duplantis a demandé une barre à 6,19 m et s'attaque donc au RECORD DU MONDE du saut à la perche au 💎 #MeetingParis ! 😱

🔴 DIRECT de la compétition sur @lachainelequipe !https://t.co/kbGfLCF3qI



— MEETING de PARIS (@MEETINGPARIS) August 28, 2021



💥 Le champion olympique au rendez-vous !

🇯🇲 Hansle Parchment vainqueur du 110 m haies du 💎 #MeetingParis en 13''03 (+0.7) !



🔝 Sa meilleure performance de la saison !



🔴 DIRECT de la compétition sur @lachainelequipe pic.twitter.com/gYk2GqNbxj



— MEETING de PARIS (@MEETINGPARIS) August 28, 2021

Le meeting d'athlétisme de Paris, 10eme des douze étapes de la Ligue de Diamant, avait fière allure ce samedi au stade Charléty. De nombreuses stars ont répondu présent à l'invitation des organisateurs, à commencer par le sauteur à la perche, Armand Duplantis., devant le Philippin John Ernest Obienna (5m91). Le recordman du monde a ensuite fait plaisir au public parisien en tentant de battre son record du monde, toujours figé à 6m19. Visiblement pas remis de ses pépins physiques qui l'ont empêché de défendre ses chances à 100% cet été aux Jeux de Tokyo, Renaud Lavillenie a terminé 10eme du concours avec un saut à 5m30. Son frère Valentin a lui achevé l'épreuve au 6eme rang (5m65).L'un des rendez-vous à ne pas manquer ce samedi sur le tartan de Charléty était le 100m féminin, bien que la vice-championne olympique jamaïquaine Shelly-Ann Fraser-Pryce avait déclaré forfait la veille en raison d'un état de fatigue important. Sa compatriote et championne olympique,, devant une autre Jamaïquaine, Shericka Jackson (10.97), les deux seules capables de descendre sous la barre des 11 secondes. Chez les hommes, l'Américain Marvin Bracy a enlevé le sprint en 10.04 secondes devant le Jamaïquain Nigel Ellis (10.14). Le Français Jimmy Vicaut a franchi la ligne d'arrivée en 4eme position en 10.19.Parmi les autres vedettes attendues,. Il a été évacué sur civière et a reçu des points de suture avant d'être transporté vers un hôpital de la capitale afin d'y subir une IRM du genou. Le Kényan Benjamin Kigen a remporté cette course, signant au passage la meilleure performance mondiale de l'année en 8:07.12. Les Français Mehdi Belhadj et Abdelhamid Zerrifi ont respectivement achevé les trois kilomètres aux 10eme et 11eme positions.Sur 110m haies, le champion olympique jamaïquain Hansle Parchment a dominé ses concurrents en 13.03 secondes, d'un souffle devant l'Américain Devon Allen (13.08). Les Français Aurel Manga et Just Kwaou-Mathey ont terminé 5eme et 7eme tandis que. Enfin le concours du lancer du disque féminin était également attendu avec la présence de Mélina Robert-Michon. Celle-ci a pris la 5eme place avec un lancer atteignant 62.42 mètres. Insuffisant toutefois pour rivaliser avec la championne croate, Sandra Perkovic, gagnante du concours grâce à un lancer mesuré à 66.08 mètres.