Ligue de Diamant : Le programme du Meeting de Paris est connu

Annulé cette saison en raison de la pandémie de coronavirus, comme cinq autres meetings de la Ligue de Diamant, le Meeting de Paris se déroulera, si tout va bien, le 28 août 2021 au Stade Charléty, soit trois semaines après la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Tokyo. Ce jeudi, les organisateurs de l’épreuve parisienne, créée en 1999 et organisée à Charléty depuis 2017, ont dévoilé le programme de l’édition 2021. Et les épreuves où les Français brillent auront la part belle. Ainsi, le 110m haies et la perche hommes, ainsi que le disque féminin seront notamment au programme. Ce qui devrait permettre aux fans français d’athlétisme de voir Pascal Martinot-Lagarde, Renaud Lavillenie ou encore Mélina Robert-Michon, s’ils sont bien sûr aptes à participer. Ce meeting sera-t-il l’occasion pour eux de fêter une médaille olympique avec leurs supporters ou de se remettre d’un échec ? L’avenir nous le dira…

Quelques changements dans la Ligue de Diamant 2021

Au total, ce sont quatorze épreuves qui se dérouleront lors du meeting parisien, et notamment le 3000m steeple masculin, qui fait son retour cette année au programme de la Ligue de Diamant, tout comme le triple saut, le disque, le 200m et le 5000m, qui avaient disparu en 2020 afin de raccourcir la durée des meetings et les adapter à un format télévisuel de 90 minutes. L’autre changement dans la Ligue de Diamant 2021 concerne la finale : elle se tiendra désormais en un seul lieu (mais en deux jours), à Zurich, où se disputeront les finales des 32 épreuves. Sept de ces finales se disputeront dans le centre historique de la ville suisse, et les autres dans le stade du Letzigrund. Le vainqueur final de chaque épreuve se verra récompensé d’un chèque de 30 000 dollars, tandis que le meilleur et la meilleure athlète de la saison dans chacune des cinq familles distinctives (sprint, haies, demi-fond, sauts, lancers) décrocheront un bonus de 50 000 dollars.



Le programme du Meeting de Paris :

Hommes : 200m, 800m, 110m haies, 3000m steeple, perche, triple saut, javelot

Femmes : 100m, 400m, 3000/5000m, 100m haies, 400m haies, hauteur, disque