Ligue de Diamant : Le meeting de Lausanne ne se tiendra pas en août

Nouveau report d'un événement emblématique dû à la pandémie de coronavirus. En effet, le meeting Athletissima de Lausanne, créé en 1977 et disputé traditionnellement, depuis 2010, dans le cadre du circuit de la Ligue de Diamant, ne pourra finalement pas avoir lieu le 20 août prochain comme prévu. Ce sont les organisateurs eux-mêmes qui ont officialisé la nouvelle ce jeudi. Toutefois, ceux-ci ont également assuré étudier « quels alternatives et formats pourraient être encore envisagés afin d'offrir aux athlètes une possibilité de compétition ». C'est dans un communiqué que l'organisation s'est donc expliquée : « Nous avons, bien à contrecœur, dû prendre la décision de ne pas organiser Athletissima le 20 août, ceci malgré l'annonce des mesures d'assouplissement prises (ndlr : par les autorités suisses). »

Un événement commun avec le meeting de Zurich ?

A l'heure actuelle, il est donc « impossible de laisser se retrouver un nombre important de personnes dans un périmètre restreint d'ici à fin août. » Interrogé par l'AFP, le président du meeting, Pierre Tenger, précise que « notre vœu serait d'organiser un événement commun avec le meeting Weltklasse de Zurich (ndlr : prévu le 11 septembre prochain), à une date non encore fixée et sous un format non encore défini. » Avec les différents reports annoncés précédemment, le début officiel de la Ligue de Diamant est prévu le 4 juillet prochain, à Londres. Pour le moment.