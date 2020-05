Ligue de Diamant : Le calendrier 2020 remodelé, Paris prévu le 6 septembre

Il devrait bien y avoir une saison 2020 de Ligue de Diamant. Les organisateurs du principal circuit mondial d’athlétisme ont, en effet, présenté ce mardi un projet de calendrier qui permettrait la tenue de onze des quatorze meetings initialement prévus en l’espace de deux mois.

Cette nouvelle organisation a, en effet, forcé l’annulation des meetings prévus initialement le 31 mai à Rabat, le 4 juillet à Londres et la finale prévue à Zurich le 11 septembre. La ville suisse, qui devait organiser la grande finale de la Ligue de Diamant en 2021 avant de passer le flambeau à Eugene à compter de 2022, a vu la ville de l’Oregon accepter de décaler son contrat d’un an, à compter de 2023, afin de permettre à Zurich d’accueillir à deux reprises cet événement.

De plus, l’édition 2020 de la Ligue de Diamant ne verra pas de classement général mis en place. Chaque meeting sera, en effet, un événement distinct des autres. « Compte-tenu des inégalités actuelles quant à l’entraînement et aux voyages, il ne serait pas possible d’offrir aux athlètes un système de qualification juste et équitable durant la saison 2020, assurent les organisateurs dans un communiqué. Dès lors, les athlètes ne marqueront pas de points cette saison et il n’y aura pas de finale à Zurich comme initialement prévu. »

The Wanda Diamond League announces new, provisional calendar that will take place from mid-August 💎

Premier rendez-vous à Monaco le 14 août, Paris prévu le 6 septembre



« Cette fenêtre de deux mois va permettre aux athlètes d’avoir du temps pour se préparer mentalement, de rester motivés et d’adapter leur entraînement pour la compétition », ajoutent les organisateurs.

Le calendrier présenté par les organisateurs de la Ligue de Diamant verrait la saison 2020 démarrer le 14 août prochain avec le Meeting Herculis de Monaco. Les athlètes prendraient ensuite la direction de Gateshead le 16 août avant le meeting de Stockholm le 23 août. Cinq meetings sont prévus dans un mois de septembre chargé. Après Lausanne puis Bruxelles les 2 et 4 septembre, la manche parisienne prévue au Stade Charléty a été placée le 6 septembre mais la date reste sujette à validation.

En effet, les dates restent conditionnées aux restrictions mises en place par les gouvernements afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Naples viendra conclure la partie européenne le 17 septembre avant le meeting de Shanghai le 19 septembre. Eugene, qui accueillera les championnats du monde en 2022, recevra la Ligue de Diamant le 4 octobre avant Doha le 9 octobre. La dernière manche de cette saison 2020 aura lieu en Chine, pays d’origine du nouveau sponsor-titre de la compétition, le 17 octobre dans une ville qui reste à déterminer. Les épreuves qui seront au programme de chaque meeting, qui auront plus de libertés et de latitude qu'à l'accoutumée, seront communiquées plus tard.