Ligue de Diamant : Kovacs lance la finale avec un jet record au poids

Kennedy bat Morris, Tamberi a assuré

Joe Kovacs a conclu la saison de Ligue de Diamant en beauté ! Alors que la finale du principal circuit de meetings a démarré ce mardi au cœur de Zürich, le public massé près de la Sechseläutenplatz a pu assister à la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps au lancer du poids. A son deuxième essai, Joe Kovacs a vu l’engin se reposer à 23,23m, soit à quatorze centimètres seulement du record du monde détenu depuis juin 2021 par Ryan Crouser. Ce dernier a pris la deuxième place du concours avec un troisième essai à 22,74m quand le podium est complété par Tom Walsh avec 21,90m au premier essai. « Ça fait plaisir de finalement cocher la case des 23 mètres, a confié l’Américain à l’issue du concours. Je sens que je peux encore lancer plus loin. On a eu la possibilité de lancer en ville ce soir, c'était très agréable et on remercie World Athletics de cette occasion. » Dans le même temps, sa compatriote Chase Ealey a dominé le lancer du poids féminin avec 20,19m au troisième essai. Elle a devancé Sarah Mitton, qui a lancé à 19,56m à son premier essai, et Aurol Dongmo, dont la meilleure marque restera 19,46m à sa troisième tentative.Une soirée en pleine ville qui a également vu Nina Kennedy dominer le concours du saut à la perche féminin. Après avoir passé 4,81m au troisième essai, l’Australienne a vu Sandi Morris échouer à trois reprises sur cette même barre et laisser filer la victoire dans cette grande finale de la saison. Tina Sutej complète le podium avec une barre à 4,61m passée au premier essai. Après avoir fini au pied du podium à Eugene puis avec la médaille d’or à Munich, Gianmarco Tamberi s’est adjugé la Ligue de Diamant au saut en hauteur. L’Italien a pris le meilleur d’une courte tête sur l’Américain JuVaughn Harrison. Les deux athlètes ont passé 2,34m avant d‘échouer à 2,36m. Toutefois, Gianmarco Tamberi a passé cette barre au deuxième essai, contre le troisième à son rival. Alors que Django Lovett complète le podium avec 2,27m, Mutaz Essa Barshim a déçu avec une seule barre à 2,18m passée lors du concours. Enfin, organisées sur une piste spécialement installée au cœur de Zürich, les deux 5000m ont vu le Kenya s’imposer. Tout d’abord, Beatrice Chebet a dominé la course féminine en 14’31’’03 devant sa compatriote Margaret Chelimo Kipkemboi (14’31’’52) et l’Ethiopienne Gudaf Tsegay (14’32’’11). Nicholas Kipkorir, quant à lui, a remporté la course masculine en 12’59’’05 juste devant le Sud-Soudanais Domnic Lokinyomo Lobalu (12’59’’40) et l’Américain Grant Fisher (13’00’’56).