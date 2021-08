Ligue de Diamant : Felix et Fraser-Pryce présentes à Paris

💎 Meeting Wanda Diamond League de Paris : Felix et Fraser-Pryce, deux reines à Charléty

🥇 Le CHAMPION OLYMPIQUE de Tokyo Hansle Parchment est prêt à avaler les obstacles du 110 m haies lors du 💎 𝗠𝗘𝗘𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗗𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 !

🏟 Venez vibrer au Stade Charléty samedi 28 août !



Le Meeting de Paris d'athlétisme au stade Charléty, 10eme des douze étapes de la Ligue de Diamant, présente un plateau de rêve. A ce casting de gala,, pour le plus grand bonheur des amateurs parisiens qui assisteront à des courses spectaculaires. Devenue une légende des Jeux Olympiques à Tokyo cet été, Allyson Felix a décroché pas moins de onze médailles olympiques au cours de sa carrière, un nouveau record féminin. L'Américaine foulera le tartan du 13eme arrondissement de la capitale le 28 août prochain.Médaillée de bronze sur 400m aux Jeux,, la Dominicaine Marileidy Paulino. La championne bahaméenne Shaunae Miller-Uibo sera en revanche absente. Sur 100m féminin, le nom de Shelly-Ann Fraser-Pryce a également été avancé ce jeudi. Le podium jamaïcain des Jeux de Tokyo nous offrira un remake de la finale olympique remportée par Elaine Thompson-Herah. Pour rappel, Shelly-Ann Fraser-Pryce a remporté à elle seule en individuel cinq titres de championne du monde, dont un doublé 100m/200m en 2013 à Moscou, et deux médailles d'or olympiques dans la discipline reine à Pékin en 2008 et à Londres en 2012.A Rio en 2016, la Jamaïcaine s'était parée de bronze dans cette discipline. Shelly-Ann Fraser-Pryce et Allyson Felix viennent compléter un plateau de rêve auquel participeront 27 autres médaillés des Jeux., opposé à Renaud Lavillenie au concours du saut à la perche. Côté français, Pascal Martinot-Lagarde et Aurel Manga seront attendus sur 110m haies face au maître, Hansle Parchment. Mélina Robert-Michon au disque, Gabriel Tual sur 800 m et Djilali Bedrani sur 3 000 m steeple tenteront également de rivaliser avec les meilleurs dans leur discipline.