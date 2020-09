Ligue de Diamant : Farah et Hassan battent le record de l'heure !

Duplantis à 6m

Le record de l’heure est un exercice que l’on connait plus en cyclisme qu’en athlétisme, mais ce vendredi 4 septembre 2020 sera à jamais une journée historique dans la discipline. Les deux records du monde de l’heure ont en effet été battus dans le cadre du meeting de Bruxelles, qui se déroulait à huis clos.Le Belge Bashir Abdi, le Suédois Emil Millan de la Oliva, le Néerlandais Mohamed Ali et le Danois Abdi Hakin Ulad ont battu leur record national alors que le Français Benjamin Choquert n’est pas allé au bout de l’heure de course. Du côté des femmes, la Néerlandaise Sifan Hassan (27 ans), double championne du monde du 1500m et du 10000m, a couru 19,93km en une heure, battant ainsi de 1,4 km le record établi par l’Ethiopienne Dire Tune en 2008. Lors de cette course, la Kenyane Eva Cherono a battu le record d’Afrique, Helen Bekele a battu le record d’Ethiopie, Marta Galimany le record d’Espagne et Nina Lauwaert le record de Belgique.Des épreuves plus « classiques » étaient au programme de ce meeting, et notamment le concours de saut à la perche. Deux jours après avoir signé le deuxième saut en plein air le plus haut de l’histoire, avec 6,07m, à Lausanne,Il a échoué trois fois à 6,15m. Sur 200m, la victoire est revenue à l’Italien Eseosa Desalu en 20"39, alors que sur 1500m, c’est le Norvégien Jakob Ingebrigtsen qui l’a emporté, en 3'30"69. Le Français Quentin Tison a terminé neuvième en 3'39"26 alors que son compatriote Mounir Akbache n’a pas fini la course.La Belge Anne Zagre a quant à elle gagné le 100m haies en 13"21, la Polonaise Iga Baumgart-Witan a gagné le 400m en 52"13 (la Française Amandine Brossier a fini septième en 53"64), la Kenyane Faith Kipyegon a triomphé sur le 1000m en 2'29"92 (record de la Ligue de Diamant) et l’Australienne Nicola McDermott s’est imposée à la hauteur, grâce à une barre à 1,91m. Le prochain meeting de la Ligue de Diamant aura lieu en Italie le 17 septembre.