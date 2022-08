Ligue de Diamant : Duplantis vainqueur à Lausanne, les Français très loin derrière

A 19 ans, Ammirati domine les frères Lavillenie

Alors que le meeting de Lausanne, antépénultième manche de la Ligue de Diamant, se déroulera ce vendredi au Stade olympique de la Pontaise, le concours de la perche masculine a eu lieu ce jeudi près du Lac Léman, sur le port d'Ouchy. Aucun point n'était attribué pour la Ligue de Diamant, mais c'était l'occasion pour les meilleurs perchistes de reprendre la compétition dans un cadre "hors stade", après les championnats du monde et d'Europe, qui se sont déroulés en l'espace de trois semaines. Armand Duplantis, sacré champion d'Europe à Munich et champion du monde à Eugene, était l'immense favori de ce rendez-vous suisse. Et il a répondu présent. Le Suédois est entré dans son concours à 5,60m et a franchi cette barre au premier essai, puis a fait l'impasse à 5,70m, avant de passer 5,80m et 5,90m à son premier essai. Une fois la victoire acquise à 5,90m, il a dû s'y prendre à trois fois pour passer les 6,00m. Il a ensuite fait l'impasse à 6,05m puis a franchi 6,10m à son troisième essai, avant d'arrêter son concours.Et la concurrence ? Elle a fini loin derrière, comme presque toujours avec le prodige suédois. L'Américain Christopher Nilsen, vice-champion du monde et olympique, s'est arrêté dès 5,80m, tout comme le Philippin Ernest Obiena (3eme des derniers Mondiaux) et le Norvégien Sondre Guttormsen. Quant aux Français, ce meeting de Lausanne ne leur laissera pas un souvenir impérissable...Le natif de Grasse, qui s'entraîne avec le groupe de Philippe d'Encausse à Clermont, a terminé à égalité avec Thibaut Collet, mais devant les frères Lavillenie, qui n'ont pas dépassé les 5,40m. Prochain rendez-vous pour les perchistes : à Bruxelles le 2 septembre.