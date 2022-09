Ligue de Diamant : Duplantis battu, Happio troisième, Wightman gagne le 800m

Wightman brille aussi sur 800m

Pluie de records chez les femmes

La longue saison d'athlétisme, marquée par les championnats du monde, les championnats d'Europe et les Jeux du Commonwealth, prendra fin la semaine prochaine lors de la finale de la Ligue de Diamant à Zurich. En attendant, c'est à Bruxelles que les cadors se sont donné rendez-vous, pour l'avant-dernier gros meeting de la saison. Cador parmi les cadors, Armand Duplantis a subi une petite déconvenue. Pour la première fois depuis août 2021, le prodige suédois a perdu un concours de saut à la perche !Renaud Lavillenie s'est quant à lui contenté de 5,61m.Le 200m présenté ce vendredi à Bruxelles n'était pas le plus prestigieux de l'histoire, mais il a vu la victoire de l'Américain médaillé de bronze mondial Erriyon Knighton en 20"07, devant le Dominicain Alexander Ogando (20"18) et le Canadien Aaron Brown (20"22). Champion du monde du 400m haies, le Brésilien Alison dos Santos a signé une nouvelle victoire, en l'emportant en 47"54 devant l'Américain Khallifah Rosser (47"88) et le Français Wilfried Happio (48"61), qui conclut tranquillement la meilleure saison de sa carrière. Deux Français étaient également au programme du 800m, la dernière épreuve de la soirée,5. Le concours du triple saut a quant à lui été remporté par le Cubain Lazaro Martinez avec un bond à 17,49m réussi à son deuxième essai, avant d'abandonner. Jean-Marc Pontvianne, le médaillé de bronze européen, a pris la sixième place, en sautant à 16,51m. Le 5000m a été l'occasion de voir la meilleure performance de l'année être battue, par le Kenyan Jacob Prop, qui bat également son record personnel, en 12'45"71.Du côté des femmes, le 100m était très attendu, et la Jamaïque a réussi le doublé, avec la victoire de Shericka Jackson en 10"73, devant Shelly-Ann Fraser-Pryce pour un centième ! L'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou complète le podium en 10"78. La Dominicaine Fiordaliza Cofil a quant à elle battu son record personnel en remportant le 400m en 49"80. Petit moment historique sur 100m haies, où la Portoricaine s'est imposée en 12"27, ce qui lui permet de battre le record du meeting établi en...1986 par Yordanka Donkova. A la hauteur, l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh s'est largement imposée en sautant à 2,05m, ce qui lui permet d'égaler son record national et le record du meeting et de réussir la meilleure performance mondiale de l'année.Sur 3000m steeple, la victoire est revenue à la Kenyane Jackline Chepkoech, qui a battu son record personnel en 9'02"43. Record personnel et national enfin pour l'Irlandaise Ciara Mageean, qui s'est imposée en 3'56"63 sur 1500m.