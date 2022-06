Ligue de Diamant : Des performances intéressantes pour Tual, Happio et Lamote

The Rabat crowd goes wild!

Soufiane El #Bakkali sets a new meeting record of 7:58.28 on home soil and collapses on the track in delight. #RabatDL 🇲🇦

📷 @matthewquine pic.twitter.com/bzym48MO4A



— Wanda Diamond League (@Diamond_League) June 5, 2022

Mahuchikh, Ceh et Thompson-Herah confirment

Les Français n’ont pas fait le déplacement pour rien à Rabat. En effet, la quatrième étape de la Ligue de Diamant a tout d’abord vu Gabriel Tual être dans le bon wagon sur le 800m masculin. Si Emmanuel Wanyonyi s’est imposé en 1’45’’47 devant Nijel Amos (1’45’’66), le Tricolore a pris la troisième place en 1’45’’71. Wilfried Happio, de son côté, termine sur le podium du 400m haies en 49’’27 derrière Khallifah Rosser, auteur d’un nouveau record du meeting (48’’25), et Rasmus Mägi (48’’73). Ludvy Vaillant a terminé sixième de cette course (49’’74). Engagé sur le 3000m steeple, Mehdi Belhadj a signé son meilleur temps de la saison en 8’16’’25 mais termine loin de Soufiane El Bakkali. Devant son public, le Marocain a amélioré la meilleure performance mondiale de l’année en 7’58’’28, battant par la même occasion le record du meeting. Dans une course hors-Ligue de Diamant, Rénelle Lamote a pris la troisième place en 1’59’’83 derrière Mary Moraa (1’58’’93) et Prudence Sekgodiso (1’59’’23). Le triple saut féminin a vu Thea Lafond faire la différence au cinquième essai avec 14,46m pour devance de peu Shanieka Ricketts (14,43m) et Neja Filipic (14,42m).Un meeting qui a démarré par la victoire de Yaroslava Mahuchikh au concours de la hauteur avec une barre à 1,96m quand Mitliadis Tentoglou s’est adjugé la longueur avec une marque à 8,27m. Sandi Morris, quant à elle, a pris le meilleur aux essais sur Nina Kennedy pour remporter le saut à la perche, les deux athlètes ayant passé une barre à 4,65m. Après avoir dominé la concurrence à Birmingham, Kristijan Ceh a récidivé à Rabat avec un meilleur jet à 69,68m. Sur la piste, Jake Wightman (3’32’’62) et Jake Hayward (3’33’’54) ont dominé le 1500m quand Baptiste Mischler, Jimmy Gressier et Azzedine Habz n’ont pas pesé sur la course, prenant respectivement les 10eme, 12eme et 15eme places. Aurore Fleury, pour sa part, a terminé 11eme du 1500m féminin en 4’04’’78, à bonne distance d’Hirut Meshesha, qui a signé la meilleure performance de sa carrière sur la distance (3’57’’30). Avec un nouveau record du meeting en 10’’83, Elaine Thompson-Herah a remporté le 100m devant Marie-Josée Ta Lou, (11’’04) et Natasha Morrison (11’’22). Le 200m masculin a vu Kenneth Bednarek s’imposer en 20’’21 quand Marileidy Paulino s’est adjugé le 400m féminin (50’’10). Le 3000m féminin a vu Mercy Cherono aller chercher la victoire en 8’40’’29, son meilleur temps de la saison.