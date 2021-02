Ingebritsen, Wale tout près du record du monde



💥Jakob Ingebrigtsen à moins d'une seconde du record du monde ! Le Norvégien survole le 1500m en 3:31.80, le Français Jimmy Gressier prend la 7e place #WordIndoorTour

Tsegay efface le record du monde de Dibaba, Holloway à 2 centièmes de Jackson



Liévin 🇫🇷

🏃‍♀️ 1500m

1. Gudaf Tsegay 3:53.09 WR

2. Laura Muir 3:59.58 NR

3. Melissa Courtney Bryant 4:04.79 PB#WorldIndoorTour pic.twitter.com/vZLmcYnImV

Liévin 🇫🇷

🏃‍♂️ 60m H

1. Grant Holloway 7.32 NR

2. Wilhem Belocian 🇫🇷 7.52

3. Paolo Dal Molin 7.55 SB #WorldIndoorTour pic.twitter.com/t3dscu9DVS

Il est décidément impossible de battre Armand Duplantis. La preuve encore ce mardi lors du meeting de Liévin - comptant pour le circuit mondial - où le Suédois a justifié son statut d'immense favori du concours du saut à la perche en s'imposant en ne sautant que deux fois. Après avoir effacé une barre à 5,86m censée uniquement lui servir d'échauffement après avoir franchi 5,60m un peu plus tôt pour la forme,, et ce alors qu'il devait se contenter d'un saut à 5,80m. Il n'a pas fait mieux. Même blessé, Duplantis ajoute donc un nouveau succès à son compteur.Des victoires, Jakob Ingebritsen risque très vite d'en ramasser à la pelle. Mardi, pour sa première sortie en 2021,, avec un temps complètement dingue à l'arrivée de 3'31”80, 5eme meilleur chrono de l'histoire sur la distance. Même la marque du légendaire Hicham El Guerrouj dans le Pas-de-Calais et record du meeting avant qu'Ingebristen n'entre en piste n'y a pas résisté. Le Norvégien, comme attendu, a été l'un des héros de la soirée. Getnet Wale en a été un autre.(7'24”98). Il se console avec la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps, tandis que son compatriote Selemon Barega réalise le troisième temps de l'histoire (7'26”10) à l'issue de cette course d'anthologie sur le tartan nordiste qui a vu les trois premiers faire mieux que le meilleur chrono en carrière d'Haile Gebreselasie.Mais il flottait trop une atmosphère de record du monde, mardi sur cette piste qui en avait déjà vu huit dans son histoire, pour que cette soirée des étoiles s'achève sans un neuvième. Gudaf Tsegay s'en est chargée en fin de programme.(Karlsruhe en février 2014). Juan Miguel Echevarria a marqué les esprits lui aussi. Le jeune Cubain sacré champion du monde indoor trois ans plus tôt a signé la meilleure performance mondiale de l'année au triple saut, avec un bond à 8,25m.Très attendue, la toute dernière course de la soirée, le 60m haies, promettait elle aussi beaucoup avecpour que le supersonique Américain passé par le foot US et à la facilité déconcertante n'atteigne son but dès ce meeting de Liévin. Le record du monde du Britannique tient encore, mais plus pour longtemps à n'en pas douter.