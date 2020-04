Les dates des Mondiaux 2022 d'athlétisme sont connues

Dates confirmed for World Athletics Championships Oregon 2022.



15-24 July 2022

— World Athletics (@WorldAthletics) April 8, 2020

Un été 2022 très riche !

Les athlètes sont désormais fixés ! Ils connaissent depuis ce mercredi la date des championnats du monde d’Eugene (Oregon, Etats-Unis) : ce sera du 15 au 24 juillet 2022. Ces Mondiaux, qui vont se dérouler dans la ville d’origine de la société Nike, devaient avoir lieu du 6 au 15 août 2021, mais ils ont été reportés, suite au report d’un an des Jeux Olympiques de Tokyo pour cause de pandémie de coronavirus. Dès l’annonce du report des JO, les organisateurs avaient fait savoir qu’ils étaient prêts à décaler leur événement d’un an, c’est désormais chose faite.L’été 2022 promet d’être extraordinaire pour certains athlètes, puisque les Jeux du Commonwealth (du 27 juillet au 7 août à Birmingham) et les championnats d’Europe (du 11 au 21 août à Munich) se dérouleront dans la foulée ! « Nous n’avons pas choisi d’avoir ces trois événements à la suite, mais cela donnera une opportunité unique de promouvoir notre sport et ses stars autour du monde pendant six semaines », s’est réjoui Sebastian Coe, président de World Athletics.