Les championnats d'Europe annulés !

C'était attendu, c'est désormais officiel : les championnats d'Europe d'athlétisme n'auront pas lieu à Paris en 2020. Cet événement prévu au Stade Charléty du 25 au 30 août est annulé. Cette décision a été prise en raison de la crise sanitaire actuelle. Avec la pandémie de Covid-19,le comité d'organisation à annuler ce rendez-vous important dans l'année des athlètes européens. La Fédération française d'athlétisme a expliqué les raisons qui justifient cette décision prise « avec regret ». La FFA a reconnu qu'en raison du contexte actuel, il était impossible de préserver la santé des athlètes, spectateurs et officiels, d'assurer la participation de toutes les fédérations membres et de garantir l'intégrité physique d'athlètes dont la préparation n'aura pas été optimale. André Giraud, le président de la FFA a justifié cette décision dans un communiqué. « La décision que nous avons prise a bien sûr été dictée par l’ampleur de la crise sanitaire qui secoue aujourd’hui notre monde, et par l’ensemble des incertitudes qu’elle engendre. En vertu du principe de précaution, il était de notre responsabilité sociale et morale d’annuler ces championnats d’Europe 2020. D’ailleurs je remercie l’efficacité du Cabinet de la Ministre et de la DIGES qui nous ont éclairé pour prendre cette décision. La santé de tous a été notre préoccupation principale, mais les aspects sportifs de l’évènement et les enjeux économiques ont également été pris en compte dans notre réflexion. Il nous a semblé, de manière collégiale, avec toutes les parties prenantes, que cette décision, même si elle reste douloureuse pour les athlètes, pour tous les passionnés d’athlétisme et de sport, est la plus raisonnable à ce jour. »

Une annulation pure et simple

Cette décision semble d'autant plus dure que le rendez-vous qui s'organisait dans le sud de Paris depuis de longs mois est tout simplement annulé. La solution du report à 2021 n'a pas été choisie en raison d'un calendrier très incertain pour l'année à venir, d'autant plus que les Jeux olympiques ont aussi déjà été reportés à l'été prochain. La situation économique des différents acteurs de l'athlétisme mondial risque aussi d'être délicate alors que la Ligue de Diamant avait déjà annoncé un peu plus tôt dans la journée le report à une date indéterminée du meeting prévu à Paris en juin.