Les championnats d’Europe 2024 auront lieu avant les JO

Un calendrier similaire en 2016

Par tradition, les championnats d’Europe d’athlétisme se déroulent la même année que les Jeux Olympiques, et après quelques années perturbées par la pandémie de coronavirus, l’année 2024 n’échappera pas à la règle, avec un Euro à Rome et des JO à Paris. Ce jeudi, en marge des championnats d'Europe de Munich, la Fédération européenne d’athlétisme a confirmé la date des championnats d’Europe. Ils se dérouleront du 7 au 12 juin, soit un mois avant les épreuves olympiques, qui se tiendront du 1er au 11 août. « Nous avons été très heureux de travailler avec nos amis et partenaires italiens pour trouver la date optimale dans le calendrier de nos championnats et nous sommes convaincus que les meilleurs athlètes européens seront là pour conquérir la gloire et utiliser cette compétition comme un tremplin vital, en route vers les Jeux olympiques de Paris 2024 plus tard dans l’été », a déclaré le président européen de l'athlétisme, Dobromir Karamarinov.« Rome n'est pas seulement une ville chargée d'histoire, mais aussi une ville qui a également une longue tradition d'accueil de grands événements sportifs, tels que les Jeux olympiques de 1960, les Championnats d'Europe d'athlétisme de 1974 et les Championnats du monde d'athlétisme de 1987. Tout est maintenant prêt pour commencer nos derniers préparatifs. Au cours des 22 prochains mois, nous travaillerons très dur pour offrir un championnat qui verra la tradition et l'innovation marcher main dans la main, nous célébrerons les stars de notre sport, nouvelles et anciennes, et tout cela se fera dans une ambiance amicale, environnement numérique et durable », a réagi de son côté le président de la Fédération italienne Stefano Mei. Pour rappel, en 2016, la dernière fois où les deux événements se sont déroulés la même année, les championnats d’Europe d’Amsterdam avaient eu lieu du 6 au 10 juillet et les épreuves olympiques d’athlétisme des JO de Rio du 12 au 21 août. Le calendrier sera donc quasi-similaire en 2024. En 2023, ce sont des Mondiaux qui seront au programme, en août à Budapest.