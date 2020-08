Le marathon de Paris 2020 annulé

Communiqué officiel / Official communication

🇫🇷 Le Schneider Electric Marathon de Paris 2020 est annulé. Rendez-vous en 2021.



🇬🇧 The Schneider Electric Marathon de Paris 2020 is cancelled. See you in 2021. pic.twitter.com/elgYyO10MS



— Schneider Electric Marathon de Paris (@parismarathon) August 12, 2020

"Rendez-vous en 2021 pour un marathon organisé de façon plus sereine"

Prévu le 5 avril, en plein confinement, puis reporté au 18 octobre puis au 15 novembre, le marathon de Paris n’aura finalement pas lieu en 2020. Sans grande surprise, les organisateurs ont annoncé son annulation ce mercredi, quelques heures après que le Premier Ministre Jean Castex a révélé que l’interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes était prolongée jusqu’au 30 octobre.« Après avoir tout tenté pour maintenir l’épreuve, nous nous voyons dans l’obligation, en accord avec la Ville de Paris, d’annuler l’édition 2020 du Schneider Electric Marathon de Paris et du Paris Breakfast Run. Devant l’impossibilité pour beaucoup de participants de se rendre disponibles pour les 14 / 15 novembre et notamment ceux, nombreux, venant de plusieurs pays étrangers et se heurtant aux difficultés actuelles de voyages, il a donc été décidé de donner rendez-vous à tous les adeptes du 42,195 km en 2021 pour un Schneider Electric Marathon de Paris organisé de façon plus sereine. La déception est évidemment forte pour ceux qui ont sacrifié beaucoup de leur temps pour préparer ce qui était devenu un marathon d’automne. Avec tous les acteurs du Schneider Electric Marathon de Paris et du Paris Breakfast Run des équipes d’organisation jusqu’aux partenaires fidèles de l’épreuve, et après tout le travail engagé, nous partageons cette déception.Les runners enregistrés cette année sont, s’ils le souhaitent, d’ores et déjà inscrits pour la prochaine édition. Dans le cas contraire, ils bénéficieront d’un avoir correspondant au montant du dossard et des options éventuellement souscrites, ou d’un remboursement à l’issue d’une période de 18 mois. Les organisateurs, la Ville de Paris et tous les partenaires tiennent à remercier chaleureusement tous ceux qui avait programmé ce rendez-vous en 2020 et avons hâte de les retrouver pour célébrer enfin le bonheur de courir ensemble dans le somptueux décor de Paris », écrivent les organisateurs dans un communiqué. Après New York, Berlin et Chicago notamment, c’est un nouveau marathon d’envergure qui disparaît du calendrier de l’année 2020. En espérant un retour en 2021 dans des conditions normales…