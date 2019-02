Lavillenie, forfait à Glasgow, a "craqué quelques fois"

Renaud Lavillenie, forfait pour les championnats d'Europe en salle de Glasgow la semaine prochaine (de vendredi à dimanche), sait depuis un certain temps qu'il devra faire l'impasse.

"Cette décision était déjà quasiment prise le soir du meeting de Paris-Bercy, et encore plus deux jours après, en ayant vu les résultats des examens, explique-t-il à L'Equipe. A deux centimètres près, c'était résorbé en trois semaines. Mais là, c'était six semaines." Touché à l'ischio-jambier, le Clermontois avait attendu jusqu'à l'échauffement à Bercy, le 27 janvier, avant de décliner.

"La semaine suivante a été l'une des plus compliquées pour moi. J'ai eu trois nuits de merde. J'ai craqué quelques fois, j'en ai pleuré, ça ne m'était jamais arrivé. J'avais vraiment envie d'être champion d'Europe."