L’appel à Poutine des athlètes russes

"Nous sommes au bord du chaos"

Le temps presse. Alors que la fédération russe d’athlétisme (Rusaf) a jusqu’au 1juillet pour régleren raison de ses manquements aux règles de l’antidopage, sans quoi son quota de dix athlètes autorisés à courir sous bannière neutre sera suspendu, trois stars de l’athlétisme russe ont décidé d’écrire une lettre ouverte à leur président Vladimir Poutine, qu’ils ont publiée sur les réseaux sociaux.. Nous sommes au bord du chaos définitif et de la destruction de l'athlétisme", écrivent la sauteuse en hauteur Maria Lasitskene, le spécialiste du 110m haies Sergey Shubenkov et la perchiste Anzhelika Sidorova, qui sont ou ont été champions du monde de leur discipline respective., poursuivent-ils, tout en précisant que la situation "ne concerne pas tant (leurs) carrières, qui prendront fin tôt ou tard, mais l'athlétisme russe dans son ensemble".La semaine dernière, World Athletics avait annoncé avoir rejeté la demande de la Fédération russe de reporter le paiement de cette amende. "Nous confirmons avoir reçu la demande de report de Rusaf. Nous avons répondu qu'il n'y aurait pas de changements aux sanctions", avait indiqué l’instance, via sa porte-parole Nicole Jeffery., expliquant que seuls "le gouvernement ou de riches mécènes" pouvaient régler cette amende de 5 millions de dollars.